Pocos lo saben: qué solución ofrecen estos botones del auto que suelen pasar inadvertidos

Están a la vista del conductor, pero la mayoría de las veces son ignorados. Para qué sirven y por qué es importante tenerlos en cuenta mientras se maneja.

Muchos autos circulan todos los días con funciones mal utilizadas o directamente ignoradas el conductor, no por fallas técnicas sino por desconocimiento. En la mayoría de los casos se pueden prevenir accionando botones chicos y discretos, ubicados en zonas visibles pero que suelen pasar desapercibidos en el tablero.

Algunos influyen directamente en la seguridad vial , otros en el confort o incluso en el consumo. El problema es que, como no se usan a diario, muchos conductores no saben para qué sirven ni cuándo es conveniente activarlos en el auto.

Entre los más ignorados, hay dos que se repiten en casi todos los autos: el regulador de altura de los faros y el botón de recirculación del aire . Ambos cumplen funciones simples, pero clave.

El botón que regula la altura de los faros

La regulación de altura de los faros permite ajustar hacia dónde apunta el haz de luz según la carga del auto. Cuando el baúl va lleno o hay pasajeros atrás, la trompa se levanta levemente y los faros tienden a encandilar.

Auto 2 Los botones que regulan la altura de los faros y la circulación del aire, los menos tenidos en cuenta en el auto. IA ChatGPT

Para compensar ese efecto, el auto incorpora una ruleta que baja el ángulo de las luces y vuelve a dirigirlas hacia el asfalto. Es una función básica de seguridad, especialmente en ruta.

En la mayoría de los autos con faros halógenos es manual, mientras que muchos modelos con LED o xenón ya lo hacen de forma automática. La manera de identificar correctamente este botón es la siguiente:

Suele estar a la izquierda del volante

Es una ruleta numerada (0, 1, 2, 3 o 4)

El 0 es para auto sin carga

es para auto sin carga Los números más altos se usan con baúl lleno o pasajeros atrás

Auto 3 La altura de los faros se puede regular fácilmente con un botón, en los modelos halógenos. Freepik

Usarla mal genera dos problemas habituales: faros que apuntan al piso y no iluminan, o faros demasiado altos que encandilan a otros conductores.

El botón de recirculación del aire: cuándo usarlo y cuándo no

Otro botón que suele pasar inadvertido es el de recirculación del aire, identificado con el ícono de un auto y una flecha circular en el sistema de climatización.

Su función es simple: hace que el aire que circula dentro del habitáculo no entre desde afuera, sino que se reutilice el del interior. Este botón es útil en situaciones puntuales que se detallan a continuación:

Tránsito pesado o embotellamientos

Zonas con mucho humo, polvo o malos olores

Para enfriar más rápido el habitáculo con el aire acondicionado

Al recircular el aire ya frío, el sistema trabaja con mayor eficiencia y enfría más rápido. Dejar la recirculación activada durante mucho tiempo. Eso provoca que el aire se cargue de humedad, se empañen los vidrios y disminuya la calidad del aire dentro del auto. Por eso, una vez que el habitáculo ya está a temperatura, conviene desactivarla y volver a la entrada de aire exterior.

Dos botones chicos, errores grandes

Tanto la regulación de faros como la recirculación del aire tienen algo en común: están ahí para corregir situaciones puntuales, no para usarse siempre ni para ignorarse por completo.

No saber para qué sirven puede generar problemas de visibilidad, incomodidad al manejar o situaciones de riesgo evitables. Y lo más llamativo es que la solución suele estar a un giro o a un simple toque de botón.

Conocer estas funciones y usarlas bien no requiere conocimientos técnicos ni visitas al taller. Solo prestar atención a esos mandos que están a la vista, pero que casi nadie mira dos veces.