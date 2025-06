"Sé que estás con ella": tuvo que vender el SUV de lujo que le arruinó su mujer despechada

Con vidrios rotos y un mensaje de traición, este Mercedes-Benz GLS protagoniza un remate muy particular. Un drama pasional y una obligada vuelta de página.

Un buen día el propietario fue hasta su auto y se encontró con que había sido vandalizado con aerosol. La frase “I know U with her” (“Sé que estás con ella”, en inglés) adornaba ambos lados de la carrocería blanca en furioso azul, además de los vidrios y una óptica trasera rotos. Para colmo de males, la aseguradora lo declaró como destrucción total y no se hizo cargo de los arreglos.