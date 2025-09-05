Se viene el Toyota Corolla 2026: así cambia el auto más vendido del mundo

Rediseño, más espacio interior y versiones enchufables: el sedán japonés busca sostener su liderazgo. La producción en Brasil asegura su llegada a la Argentina.

El Toyota Corolla se prepara para un nuevo capítulo en su historia. Con casi seis décadas de vigencia y más de 50 millones de unidades comercializadas a nivel global desde 1966, el modelo más exitoso de la marca japonesa tendrá una nueva generación (la decimotercera) en la segunda mitad de 2026, con novedades en diseño, mecánica y tecnología .

Aunque todavía no hubo una presentación oficial, los primeros datos permiten anticipar que el futuro Corolla (que se lanzaría como Model Year 2027 ) apostará por una estética más moderna y deportiva , en línea con los últimos lanzamientos de Toyota como el Prius . El objetivo es mantener la corona de ventas en un mercado cada vez más competitivo y dominado por los SUV .

La expectativa por este lanzamiento crece en todo el mundo, especialmente en mercados clave como Argentina , donde el Corolla es un referente entre los sedanes . Fabricado en la planta brasileña de Indaiatuba , el modelo llegará a América Latina con adaptaciones específicas para la región .

Cómo será el rediseño del Toyota Corolla 2026

Las proyecciones digitales y filtraciones anticipan un frente más agresivo, con ópticas afiladas en forma de boomerang, parrilla reducida y un perfil tipo fastback de inspiración coupé, sumado a llantas de gran tamaño (de 18 o 19 pulgadas, según la configuración). En la parte trasera, los faros más delgados unidos por una franja luminosa buscan reforzar la aerodinámica y dar un aire más futurista al conjunto.

Toyota Corolla El próximo Toyota Corolla, tal como lo anticipó un portal japonés. Foto: @Theottle.

Pero los cambios no se limitarán al exterior; el nuevo sedán contará con mejoras en conectividad, mayor espacio en el habitáculo y una actualización en la plataforma, lo que abrirá la puerta a nuevas versiones híbridas e incluso enchufables. En este sentido, se trata de una apuesta clave para sostener la transición hacia la electrificación que la automotriz impulsa a nivel mundial.

toyota-prius-2 El diseño exterior del nuevo Toyota Corolla estaría en línea con el del último Prius. Foto: Toyota

Se espera la incorporación de doble pantalla, un sistema multimedia de 12 pulgadas con actualizaciones remotas y mayor conectividad con dispositivos móviles. Además, la marca planea integrar la última generación del paquete Toyota Safety Sense, con asistentes de conducción avanzados y un control crucero adaptativo mejorado.

Nuevo Corolla: la mecánica y la estrategia de Toyota para la región

Debajo del capó se prevén cambios progresivos. Mientras la versión híbrida mantendría la configuración 1.8 de 140 caballos en algunos mercados, otras variantes podrían adoptar los motores 1.5 y 2.0 de nueva generación. La opción naftera 2.0 de 170 CV seguiría disponible, asociada a caja automática CVT y tracción delantera.

toyota-corolla-2 La expectativa por el nuevo Toyota Corolla MY 2027 es global pero se manifiesta especialmente en países como Argentina, donde el auto es un referente entre los sedanes. Foto: Toyota

Para los entusiastas, la marca mantendrá la versión deportiva GR, equipada con motor 1.6 turbo de tres cilindros, 300 caballos y tracción integral, misma mecánica que el GR Yaris. También se proyecta una variante híbrida enchufable con más de 220 CV y hasta 80 km de autonomía eléctrica pura.

En Estados Unidos, el Corolla sigue siendo el auto más accesible dentro de la gama Toyota. Actualmente su precio de lista arranca en US$22.700, pero las estimaciones apuntan a que la próxima generación se ubicaría en su punto de partida en torno a los US$27.000, lo que marcaría un salto en posicionamiento frente a su antecesor.

toyota-corolla-1969 La primera generación del Toyota Corolla vio la luz en 1966. Foto: Toyota

Mientras tanto, la planta de Indaiatuba, que abastecerá a toda la región, será el punto de salida también de las versiones híbridas flex, capaces de funcionar con nafta o etanol, lo que refuerza la competitividad del modelo frente a otros sedanes y a los utilitarios deportivos que hoy dominan las calles.