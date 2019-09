Barby Franco muestra su dolor en la televisión

Según señaló el letrado, la situación se generó a raíz de una escena de celos que le hizo la morocha por su vínculo con la actriz Esmeralda Mitre, con quien Burlando actualmente está trabajando. “Ahora soy yo la que no me quiero casar. Lo que dije de Esmeralda Mitre fue un chiste, que él no entendió. Y después en lo de Mirtha también dijo algo como que yo no podía opinar. No está bueno que te cancelen un casorio por segunda vez, quedé muy expuesta”, expresó Barby.

“Ya veníamos medio mal. Después de la discusión él se fue una semana al campo. Me pareció que era algo así como ‘otra vez la boludea a la piba’, quizás seguimos un año más pero ahora yo no quiero casarme y tener ese compromiso... Por ahora estamos en la misma casa, pero nos debemos una charla para ver qué va a pasar con esta situación. Quizás le pasa algo y no se quiere casar”, finalizó.

