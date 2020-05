Horas antes, le había hecho retoque a su caballo y mostró el resultado en su cuenta de Instagram. "Le corté el flequillo a mi caballo y tenía la duda si había quedado 'Wachiturro' o 'Rolinga'. Subí una foto a mis redes y todos votaron que era un corte 'Wuachiturro'", dijo en diálogo con TN Show.

BARBY FRANCO2 (1).jpg

No conforme, luego redobló la apuesta y se cortó el flequillo para mimetizarse con el equino. "El sábado me quedé hasta tarde despierta y, en un momento, estaba viendo fotos del look de mi caballo y dije 'me voy a cortar el pelo igual que mi caballo'. Agarré la tijera y me corté el flequillo como mi caballo. ¡Y estamos iguales!", exclamó la pareja del abogado Fernando Burlando, quien -según Barby- no le gustó su nueva apariencia.

"Me puso una cara tremenda cuando me vio, ¡alguien le tiene que explicar que es tendencia", exclamó.

NIÑA - MUJER (15 ) - (29) View this post on Instagram NIÑA - MUJER (15 ) - (29) A post shared by Barby Franco (@barbaritafranco21) on May 4, 2020 at 2:37pm PDT

Aunque está muy cómoda disfrutando de la vida en un campo, ubicado en la localidad de Las Flore, Barby reconoce que, en ciertas ocasiones, tiene recaídas anímicas por el aislamiento. "La cuarentena la estamos llevando bien porque estamos en medio del campo, pero no todos los días son iguales. A veces, me bajoneo, como le pasa a todos", reconoció.

