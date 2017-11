Barovero dijo que no vuelve y el Muñeco apuesta por Bologna

“Hoy por hoy no, estoy bien allá (en el Veracruz), va recién la mitad del segundo año. En este mercado no hay chances. Sé lo que es el arco de River pero es apresurado todo lo que se dice”, señaló el arquero al llegar desde México, donde se fue a jugar para no tener tanta presión como en River.

“Me marcó el club como jugador y persona. Espero descansar y retomar el año que viene. La verdad es que uno puede decir que quiere volver en algún momento pero se puede interpretar de mil maneras. Es normal que uno piensa en regresar al club. Pero estoy bien en México, veremos con el tiempo”, remarcó Trapito.

El Beto no lo quiere

Uno de los que se mostró en contra de su posible regreso es una gloria del club como Norberto Alonso. “Se fue, si mal no recuerdo, por la presión. Tenía que pelear los premios y ser capitán, pero no pudo manejar el grupo. Hablan de presión y no entiendo la palabra. Tenés que soportar ese tipo de cosas”, manifestó el Beto en diálogo con Súper Mitre Deportivo: “No lo traigo de nuevo, no soportó la presión”.

Para el entrenador Marcelo Gallardo lo que ahora importa es el presente y su dilema es quién atajará el domingo cuando River reciba a Newell’s desde las 19:15.

Lux, el arquero titular desde que comenzó la Superliga y durante la Copa Libertadores, fue cuestionado por errores (graves ante Lanús y Boca) que tuvieron su pico con la expulsión ante Independiente, cuando tomó la pelota afuera del área por un mal cálculo y fue expulsado. Eso le dio la chance de atajar a Enrique Bologna, quien lo hizo de manera correcta en el 2-0 ante Unión. Por eso tendrá continuidad contra La Lepra teniendo en cuenta que el Muñeco en conferencia expresó que mientras tenga buen nivel seguirá atajando como titular para el Millonario.

OTRO QUE DIJO NO

Pratto se queda en San Pablo

Todo indica que la llegada de refuerzos de jerarquía para el 2018 no será nada sencilla para River. Marcelo Barovero fue el primero que se bajó y ahora se sumó otro ex Vélez que el Muñeco tiene apuntado desde que llegó a Núñez: Lucas Pratto. “El hincha de San Pablo puede quedarse tranquilo porque seguiré jugando aquí; estoy muy bien y soy feliz en este club”, dijo Pratto. En Núñez siguen buscando un nueve.