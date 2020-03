Benvenuti: "Ganar de local es una locura"

“Seguramente ahora me va a regalar la copa”, comentó la mujer, que de tan emocionada no atina a deletrear su difícil apellido compuesto de una sola vocal.“Poné Daniela nomás”, dice con voz entrecortada. “Es que no lo puedo creer. Él ya había ganado acá, pero ahora en el TC es muy importante”, grafica como para dimensionar el logro.

“Siempre le tuve fe. Esto que consiguió él es un sueño y para nosotros sobre todo porque somos una familia trabajadora y es difícil conseguir estas cosas. Pero Juan con su talento lo pudo lograr”, sostiene y luego corre a abrazar al flamante ganador apenas se baja del podio. También su papá Luis se une a ellos emocionado.

“Ganar acá es un locura. No tengo palabras para expresar esta alegría”, intenta explicar el flamante ganador, que volvió a escuchar corear su nombre como en octubre pasado, cuando aquí mismo triunfó en el TC Pick Up, en la única carrera que corrió.

“Agradezco a todos los neuquinos que siempre me apoyan y me alientan. Estoy muy feliz porque ganar en TC, como dije cuando gané el año pasado mi primera carrera en Concepción, es muy difícil. No pensé que se iba a dar tan rápido el triunfo este año. Aunque lo empecé muy entusiasmado con chances nuevas. Este es el mejor nivel del automovilismo argentino y hacer coincidir y alinear todos los planetas es algo que no se da todos los días”, afirma.

La maniobra en Viedma cuando se despistó en una serie y le impidió quedar bien posicionado para la grilla de la final, la supo capitalizar para bien. Y de aquella acción errática a este presente ganador no duda que hay un aprendizaje. “Los errores los cometen todos y puede pasar. En nuestro caso tratamos de capitalizarlos y mejorarlos porque eso me hace más fuerte. Por lo menos es lo que yo trato de hacer”, afirma.

Agradeció los elogiosos conceptos que le dispensó en la conferencia el campeón Canapino, quien arribó tercero ayer. “Ahora hay que tratar de imitarlo a Agustín, que es un gran corredor de campeonatos, sumar todas las carreras que se puedan y llegar lo más adelante posible sin cometer errores”, se ilusiona.

Los puntos sumados lo dejan como escolta de Facundo Ardusso: “Ojalá que podamos mantener esta paciencia para poder pelear este campeonato y a fin de año tener todas las posibilidades de estar a la altura de las circunstancias”.

En este sentido cree que “soñar con el campeonato se puede porque tengo un gran conjunto y mucha gente buena que me acompaña”. “Esta es una victoria que hay que disfrutar, que quiero dedicar a la gente de Neuquén, a mi equipo y a mis padres”, concluye tras cumplir el sueño del pibe. Juan Cruz Benvenuti, nace una estrella.

Es uno de los grandes candidatos

Opinión de Tito Bessone - Comentarista de TV oficial y ex piloto de TC.

Para nosotros que lo venimos viendo desde hace rato no es ninguna sorpresa que Juan Cruz esté en este nivel que hoy vemos. Cuando tuvo en su momento el auto ganó y lo demostró con contundencia. Con la adquisición de este auto que tiene una muy buena base y, además, con la reestructuración del equipo que ellos hicieron y está muy bien pensado, era lógico esta victoria. Sin dudas para mi Benvenuti es hoy uno de los grandes candidatos a la pelea por el título este año. Este fin de semana lo demostró. Ganó todo lo que estaba en juego y lo hizo con muchísima tranquilidad. Y después, junto a su equipo, supo sortear la parada en boxes que era uno de los atractivos de esta fecha. Y luego a los autos que venían más despacio -que no eran rezagados porque venían en pista- y que había que tratar de superar. Bueno, él tuvo la tranquilidad de poder sortear todos esos inconvenientes que se le fueron presentando y lograr un triunfo realmente meritorio. En cuanto a lo que pasó en Viedma (se despistó mientras buscaba ganar su serie, que lo perjudicó para largar más adelante la final) estas cosas pueden ocurrir cuando estás corriendo una carrera. Pero siempre hay que enfocarse en un campeonato como este que es tan largo. Y sobre todo en estas diez carreras, en las que hay que ser regular con un promedio de un décimo puesto, y tratar de ir sumando lo que se pueda para después encarar la etapa final que, sabemos siempre, da sorpresas a la hora de las definiciones para poder llegar de la mejor manera a esas cinco carreras finales.

