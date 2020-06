Bianchi: "Cavani marca y quiere ser útil al equipo"

"Es uno de los delanteros más generosos que he visto. En el fondo, por supuesto, le gusta anotar y se siente atraído hacia la meta como cualquier gran delantero. Pero tiene otra especificidad: la de querer ser útil para el equipo. A veces hace que pase demasiado. Pero lo que sea. Cuando un goleador tiene un mal juego, generalmente decimos que se quedó en casa o en el vestuario. Este es el tipo de comentario que no se adhiere a Cavani porque, incluso si no anota, su generosidad siempre es útil para el equipo", agregó a Le Parisien.

LEÉ MÁS

¿Cavani más cerca de Boca? El uruguayo se marcha del PSG

¿Quién se llenará La Boca de gol? La 9, sin un claro dueño...

La madre de Cavani le arruinó la ilusión a Boca