Boca: análisis de Russo antes del juego contra Internacional

La vuelta de Pavón a Boca

"Esperamos que llegue el momento. Hasta que las cosas no se desarrollen y hablo con él. Es un jugador importante. Pero esperamos".

El debut del hijo de Russo

"Lo de Ignacio estoy muy contento como papá, a veces me cuesta ubicarme. Si suceden cosas, tengo que mantener la calma. Tenía ganas de ir a la cancha y me contuve, porque era la forma de respaldarlo y estar al lado de él. Va haciendo su camino, está contento. Hablamos mucho de que disfrute y aprenda. Es un orgullo como papá" dijo Russo.

La rotación de Boca con Russo

"Cuando jugás doble competencia, es bueno porque estuvimos buscando en los dos frentes de la misma manera. Lo vamos viendo, lo que más nos conviene. No me preocupa que jueguen, sí buscando lo mejor para todo. No hay una regla. Como fue un año atípico, algunos necesitan jugar más que otros".

BOMBONERA.jpg La Bombonera de Boca.

Duelo con River

"Estamos tranquilos sabiendo que el primer objetivo de Boca es Inter y la Copa. En el futuro nos gustaría, pero con respeto al presente. Si se da, bienvenida. Uno no elige los rivales en la Copa. Si uno aspira a algo mucho más grande como es la Copa. Vendrán y tendremos que estar preparado. No hablamos si el grupo lo necesita, pero sí hablamos del presente, que es Inter. Desviarnos del objetivo no tiene sentido. Y si tenemos la suerte de pasar, nos enfocaremos en Racing. Son muy claros los objetivos, pero no porque no tengamos anhelo. Es muy parejo todo. Todo va a ser complicado. Y si la idea es estar arriba, hay que ganarles a todos".

Boca

"La idea es repetir del equipo de Porto Alegre. Estamos en un momento de buenos niveles que podemos elegir. Estaban todos bien salvo Ramón. Después buscaremos lo mejor".

Cómo está Campuzano

"Campu está bien, estaba dentro de la lógica que repetía y podía salir. Más de uno podía sentir un poco más o menos, pero están bien. Todos estamos bien. Buscaremos lo mejor. A veces cuando llegan estas situaciones todos necesitamos sacar un poquito más, es lo que les pedimos. Los esfuerzos tienen que estar".

La Bombonera sin público según Russo

"La localía siempre influye, esta es una Copa atípica. En Porto Alegre vivimos otro escenario, los equipos argentinos y brasileños son los que viven la localía de otra forma. Hay que saber que depende de nosotros y ahora más que nunca. Ojalá pongamos tener el público de nuevo, pero no por este partido, por todos, lo necesitamos. Para que la vida sea más normal, más real. Ojalá que la gente pueda volver a las canchas, más para la vida del argentino que siente mucho el fútbol".