Boca continúa sin llegar a acuerdos con Pavón

Hasta ahora, Pavón no ha demostrado mucho interés sobre el tema de jugar en Boca . De hecho, se reincorporó a los entrenamientos con 12 días de demora. El 31 de diciembre venció su préstamo en Estados Unidos y el 1º de enero se lo esperaba por Casa Amarilla para charlar con Russo y comenzar a entrenarse bajo las órdenes del entrenador, quien, para el inicio de la nueva temporada de Liga Argentina y Copa Libertadores, necesitará todo a su alcance para conseguir la continental.

Sin embargo, el 7 no contaba con el resultado del hisopado obligatorio para practicar y luego demoró varios días más en viajar a Buenos Aires (estaba en Córdoba) y completar los estudios médicos de rigor, lo que no cayó bien en el cuerpo técnico y en la dirigencia. De hecho, a Russo no le gustó nada que demorara tanto su regreso y ni siquiera lo incluyó en la lista de la Copa de cara a la llave contra Santos.