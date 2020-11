Boca: el 11 para Liga y Libertadores

Este viernes, Boca volvió a entrenar (con homenaje incluido a Maradona) y el domingo por la noche enfrentará a Newells en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la ahora llamada Copa Diego Armando Maradona en un duelo que podría definir muchas cosas . El tema es que dos días después de este encuentro tendrá que volver a Brasil para disputar los octavos ante Inter el miércoles 2 de diciembre, el objetivo primordial. Y he aquí la dicotomía: ¿qué hará Russo? ¿Descuidará el torneo local y guardará a los futbolistas para la Copa? ¿O le dará rodaje a los jugadores que hace casi dos semanas que no juegan?

Miguel ÁNgel Russo.jpg Al parecer, Russo ya tiene todo preparado dentro de Boca, de cara los partidos de Liga y Copa libertadores.

Claro está que la prioridad es la Copa Libertadores, pero un club como el Xeneize no se puede permitir dejar de lado un campeonato y no pelear los primeros puestos. Además, el equipo viene de dos derrotas al hilo en la Bombonera y la última, justamente, con un equipo alternativo. Es por eso que Russo no se puede dar el lujo de guardar todos sus futbolistas. Y a esto se le suma que algunos jugadores hace dos semanas no juegan.

Pero esto podría presentar problemas. Porque unos días después, Boca y Russo se juegan la parada más brava de este 2020, los octavos de final de la Copa Libertadores. Claro, el Xeneize, a pesar de haberle ganado la Superliga a River, no ha tenido enfrentamientos con equipos de igual o mayor jerarquía. Y esta es una de esas pruebas. Por ende, perder a un futbolista titular sería una baja sensible para Miguel.

A todo esto se le suman las situaciones de dos pilares del plantel, los goleadores: Eduardo Salvio y Carlos Tevez. El domingo se cumplirán 21 días de aquel desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió el Toto y Russo tendrá que decidir si le da minutos de entrada ante Newells o prefiere preservarlo unos días más para el duelo ante el Inter.

Y por otro lado está el Apache, que física y futbolísticamente está bien, pero está viviendo momentos difíciles en lo personal. Porque al delicado estado de salud de su padre, se le sumó la muerte de Maradona, una persona que marcó a Carlitos y la apreciaba mucho.