Boca pasa de la tormenta a la calma

Banfield no amarró luego de que en el minuto 64 Edwin Cardona adelantó al Boca y les empezó a dar el gusto a victoria dentro de la Liga Argentina. El Taladro no se quedó de brazos cruzados y salió a buscar el partido con mucha determinación y bastante garra. Esto se hizo sentir un poco más en el minuto 90+6 (a poco para terminar el partido) cuando Luciano Lollo pudo gritar el empate en San Juan. Luego de conseguir la igualdad, tanto Banfield como Boca se empezaron a sacar hasta el alma y pisaron el acelerador intentando evitar la tanda de penales.

Sin embargo, no fue así. Se acabó el tiempo agregado y empezaron los técnicos a definir quiénes iban a pegarle desde los 12 pasos . Suena el pitazo y empiezan los penales que suelen ser de infarto y en una final, son para halarse los cabellos y cruzar todos los dedos para no errar un solo tiro. Y así fue para el Boca de Miguel Ángel Russo. Consiguió anotar los cinco tiros finalizando con el de Julio Buffarini y puso fin al partido contra un Banfield que estuvo muy cerca de levantar la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Argentina.

Esta vez el plantel de Boca mostró fiereza y tuvo el carácter que no mostró en Brasil cinco días atrás. Se despertó, aunque no es para decir a tiempo, porque la que dejó pasar mansito contra el Santos no debe olvidarla, para aprender. Ni puertas adentro ni para la gente. Justamente, por algo varios de aquella noche penosa fueron borrados desde el arranque para esta final que llegaba con alta presión, porque lo de la Libertadores terminó muy mal, más por la forma que por el resultado.