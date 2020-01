Boca: se cayó lo de Cardona por una mentira del jugador

Cardona, de 27 años, se fracturó la muñeca izquierda luego de perder el equilibrio en una bicicleta, en la zona aledaña a su domicilio, y en consecuencia estará entre 8 y 12 semanas inactivo. La lesión resultó clave en el desarrollo del frustrado segundo ciclo en Boca, ya que la ocultó cuando los dirigentes se contactaron para requerir sus servicios.

El deseo de Paredes

"Prometer, no prometo nada. Sé que voy a volver. Ojalá que me quieran el día que quiera volver. Me encantaría. Lo dije desde el primer momento. Mi sueño es volver estando bien, para jugar", manifestó Paredes en diálogo con TyC Sports.

El volante, de 25 años, habló además del seleccionado que dirige Lionel Scaloni. Admitió que van "por el buen camino" con el plan de renovación que lo encolumna entre los once habituales.

¿Sigue Tevez?

Hablando de jugadores surgidos en Boca con pasado internacional, trascendió que Tevez estaría en los planes del Manchester United para reemplazar a Marcus Rashford, que estará seis semanas fuera de las canchas por una fractura por estrés, según publicó el diario italiano Tuttosport. El periódico detalló que no se trataría una negociación que necesite de una gran inversión y sería por un tiempo corto, pero sería un problema para Miguel Ángel Russo, quien lo tiene en cuenta para la reanudación de la Superliga.

LEÉ MÁS

El VAR ya tiene fecha de estreno en el fútbol argentino

Bomba: ¿Tevez se vuelve a un grande de Europa?