Boca va con todo en Liga pero mentalizado en la Libertadores

Boca no tiene respiro. Pasó el Súper en liga y llegó Santos en Copa Libertadores. Y pasó Santos y ahora, nuevamente, llega el Súper. Sí, aunque no de manera directa, River vuelve a estar en el camino, ya que los dos comparten el primer puesto del grupo en busca de la final de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Argentina. Por eso, qué equipo poner y qué jugadores guardar, ubica a Russo en otra situación de marcada dificultad. Porque mañana, ante Argentinos, no hay margen de error. Pero también, hay una semi por resolver cuatro días después, que será tan o más complicada que la del miércoles.