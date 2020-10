En ese sentido, el Atlético Mineiro ya habría hecho una oferta de seis (6) millones de dólares por el delantero, sin embargo, la compra no se ha podido concretar (desde hace bastante tiempo) pues, pareciera que desde Brasil hay varios factores que están involucrados y que no se ponen de acuerdo para decir sí o no a la compra del delantero Sebastián Villa.