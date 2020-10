"De los creadores de Pearl Harbor, Torres Gemelas, el hombre llegó a la Luna, etcétera. Como decía Sumo, “mejor no hablar de ciertas cosas”. Pero lo que llegó para quedarse, lamentablemente, es un sistema. Si esto fue un negocio, si lo hicieron para parar el mundo... Si quiero comprar una empresa, lo bueno es que esa empresa se desvalorice y la compro más barata. Entonces, los que quieren comprar el mundo lo están abaratando. Si esto funcionó, la vacuna no va a llegar pronto. Si les funcionó van a volver, van a insistir con esto. Es un sistema que les funcionó, todo el mundo adentro", dijo Martín Bossi sobre lo que piensa de la extensa cuarentena por el coronavirus.

Cuando la periodista lo consultó por la posibilidad de aplicarse una de las tantas vacunas que están en estudio para terminar con el coronavirus y con una pandemia que tiene paralizado al planeta, Martín Bossi respondió tajante: "Eso va en lo que cada uno siente con su alma y con su cuerpo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Aconsejo que los que se sienten bien y seguros vacunándose, lo hagan. Particularmente, y no soy un ejemplo de nada, no estoy haciendo apología, no quiero vacunarme. Ahora, si me dicen: “No podés viajar, no podés trabajar”, o vas a puente La Noria y si no tenés la vacuna te meten preso, no tengo otra que estar a merced de lo que los poderes quieren hacer con nosotros. Pero si no, yo elijo. Ojo, no estoy haciendo apología: cada uno hace lo que quiere, y el que quiere vacunarse, se tiene que vacunar. Y ojalá que los que se vacunen se curen todos".

Martín Bossi emocionó a Susana Giménez con un homenaje a Sandro Martín Bossi presentará un show adaptado a los tiempos de pandemia.

Martín Bossi también habló de religión, y sumó más opiniones que pueden generar polémica. "Las religiones nos han mostrado que no armonizan: dividen. Me crié con diez mandamientos, que es un poco lo que está pasando ahora: adoctrinamiento, miedo y control. Es lo que hacen los grandes poderes. Hoy es más sofisticado, antes era más precario. Te decían: “Si te portás bien vas al Cielo; si te portás mal, te quemás en el Infierno”. Nos controlaron con esa historia. Creo que Dios existe y que existió Jesús, que fue un gran revolucionario, y por ser libre lo crucificaron, como siguen crucificando hoy en día a las personas que son libres, de otra manera. Dialogo con Dios todas las noches, no necesito intermediarios", sentenció Bossi.