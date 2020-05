Brasil, el peligroso vecino que pone en jaque a Sudamérica

Mientras que la Argentina, presidida por Alberto Fernández, sigue en cuarentena hasta el 10 de mayo, en el estado de Santa Catarina se abrió uno de los shoppings de la ciudad de Blumenau hace algunos días. En ese momento se vio niños y adultos ingresar al centro comercial sin el distanciamiento recomendado y bajo la música de uno de los memes más virales del último tiempo que se relaciona con la muerte.

Los datos arrojan que una semana después de que ese mall abriera, la ciudad marcó un alza del 28,5% de la cantidad de infectados en 24 horas. Esto corresponde a una idea de minimizar la pandemia a la que Bolsonaro invita en sus apariciones en público sin barbijo y sumándose a manifestaciones que van en contra del aislamiento. Todas políticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

La comparación entre la Argentina y Brasil marca la línea de cada uno de los países frente a la pandemia:

En el gráfico, realizado con los datos de la Universidad Johns Hopkins, expone un achatamiento de la curva de los positivos que logró la Argentina. Por su parte, luego del día 23 de ingresado el virus a Brasil (26 de febrero), los casos se dispararon: al 19 de marzo había 621 positivos y un día después los positivos llegaron a 900.

Los infectados por el COVID-19 siguieron en alza y en esta semana Brasil sobrepasó la cantidad de muertos de China, país en donde empezó el virus. “Lo lamento, pero ¿qué quieren que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. La vida es así", había dicho este miércoles el presidente de Brasil al ser consultado por la alarmante situación que atraviesa.

En términos mundiales, Brasil es uno de los diez países que registraron más muertes que el gigante asiático. Según la Universidad Johns Hopkins sobrepasó las 5900 defunciones hasta este jueves por la noche.

Estos datos alarman a la región y varios países limítrofes se intentan separar. Empezando por la Argentina, en donde el pasado sábado Alberto Fernández aseguró: "Me preocupa mucho Brasil", y agregó: "Muchos transportes vienen del mercado de Sao Paulo y allá el foco infeccioso es altísimo y pareciese que el gobierno no lo está tomando con la seriedad que el caso requiere. Eso me preocupa mucho, por el pueblo del Brasil pero también porque se puede trasladar a la Argentina".

Misiones, una de las provincias argentinas que limita con Brasil, reportó hasta el momento doce casos. Uno de ellos es un camionero de 61 años que aparentemente se enfermó en Sao Paulo y luego murió al regresar al país. Su esposa dio positivo en los últimos días.

Por su parte, en Uruguay, el presidente, Luis Lacalle Pou, apuntó que la propagación del virus en Brasil encendió la advertencia en su gobierno y que las autoridades estaban endureciendo los controles en varias ciudades fronterizas. Hace algunos días, 30 trabajadores cruzaron de Brasil a la ciudad fronteriza uruguaya de Río Branco para ayudar a construir una planta de concreto. Cuatro de ellos dieron positivo al virus, lo que llevó a los orientales a poner a toda la plantilla en cuarentena.

Fronteroa-Brasil-Uruguay.png Paso fronterizo entre Uruguay y Brasil.

En Paraguay, los soldados cavaron una zanja junto a los primeros 244 metros de la principal ruta de ingreso a la ciudad de Pedro Juan Caballero, desde la vecina ciudad brasileña de Punta Porá. Esto fue para evitar que la gente cruce a pie desde Brasil y desaparezca en la ciudad.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró esta semana que le "preocupada por la situación en territorio brasileño" y afirmó: "Mandé a reforzar toda la protección de la frontera con Brasil, donde se garantice el cerco epidemiológico, sanitario y militar".

Mientras tanto, con este marco, Bolsonaro salió a pedir este jueves que vuelva el fútbol: "Hicieron una gran campaña de terror con la población con respecto al virus, como si el virus matara a todos. Este virus es letal para aquellos que tienen comorbilidad (la presencia de dos o más enfermedades) y para aquellos que son viejos. Tiene que ser muy especial".

Sin tomar dimensión, el Jefe de estado de Brasil pide que "vuelva el fútbol, pero con los estadios cerrados" y argumentó en una radio de Porto Alegre: "El jugador si se ve afectado por el virus la posibilidad de que haya letalidad es infinitamente pequeña. Incluso por el estado físico, por la salud que tiene este atleta, tiene que sobrevivir".

En este marco, en donde parece que el gigante sudamericano le importa poco la pandemia, los vecinos se alejan por seguridad al contagio. Es que Brasil se convirtió en el peligroso vecino que pone en jaque a Sudamérica.

