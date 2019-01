El letrado reveló detalles de una conversación íntima que tuvo con el actor al señalar: "He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Le dije '¿querés que te defienda? Entonces empezá a defenderte vos y no bajes los brazos'". "Fue un mensaje para levantarle el ánimo, no para otra cosa”, relató.

A su vez, Burlando sostuvo que "Juan en la Argentina no tiene denuncias en su contra". Remarcó que "acudió a la justicia para contar su verdad", luego de que Anita Co y Natalia Juncos lo denunciaran públicamente por acoso y marcó diferencias con el caso de Calu Rivero.

"Ese caso es diferente. Yo no le hubiera hecho juicio, tenía derecho a hacerlo pero me pareció la peor decisión de su vida, Juan eligió mal el modo y el lugar", sostuvo. "Ella jamás dijo ni siquiera que era un acosador, dijo que se sentía incómoda, no es todo lo mismo", explicó.

Burlando aseguró que lo que pasó con la actriz no fue culpa de su cliente, sino de quienes realizaron la novela: "A ella le analizaron las escenas donde dice que se ponía incómoda, si ella habló con el productor y él siguió, el que está vejando a la mujer es el productor no el actor", argumentó.

“La Justicia es importantísima, pero la que generó el destierro y el exilio de Juan Darthés fue la opinión pública. El destierro es peor que estar muerto y aparte no tiene ningún tipo de perspectiva laboral. Parecería que todas las calamidades del mundo artístico solo fueron de Juan Darthés”, agregó.

"Desde el día que Juan cayó en este último problema, me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente, y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la Justicia. Hoy por hoy, las encuestas dan a la situación como que no es tal como la relató Thelma, sino que hay otra verdad”, indicó blanqueando que se están haciendo sondeos de opinión pública sobre el tema.

