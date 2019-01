La intervención que mayor polémica generó fue la del director, de 77 años, quien no tuvo pelos en las lengua para defender al actor acusado por Thelma Fardín. El resto de los integrantes del piso eligió la sonrisa cómplice a intervenir las palabras del artista.

"Yo trabajé con Juan Darthés y digo en broma ‘a mí nunca me violó’ –risas del resto del piso-. Te puedo asegurar que Darthés no es el violador que aparece en la calle, te agarra de los pelos y te tira al monte a violarte. No, de ninguna manera. Yo lo tengo a Juan Darthés como un caballero. Puede haber habido abuso sexual, no te digo que no; puede haber habido seducción, no te digo que no; pero yo no veo a Juan Darthés como un violador", sostuvo Morgan en la parte más picante de sus dichos.

Por otro lado, puso un ejemplo desafortunado a la hora de ejemplificar su postura. "Por su puesto que todos estamos a favor de que no puede haber más muertes de mujeres, como tampoco puede haber violaciones. Pero es realmente cierto todo lo que se dice. Es decir, hay ciertas cosas que no te terminan de cerrar. Que alguien diga ‘me rosó la cola hace 10 años’ eso no es una violación, o que alguien diga, Nazarena Vélez por ejemplo, ‘en un evento me rosó’. A Nazarena Vélez la deben haber rosado mucho como para quejarse. Tiene todo el derecho del mundo a protestar", tiró.

Por su parte, Eunice Castro recordó su participación en la tira Dulce amor en la que trabajó con Darthés, al ser interrogada acerca de si había compartido elenco con él. "Sí, trabajé en Dulce amor. Hicimos tres escenas", comentó. Y ahí llegó la intervención de Morgan, la cual fue respaldada con las carcajadas de los demás presentes. "La violó", comentó.

Castro intentó justificarlo al mencionar que ese es "su humor" y que las mismas reacciones las tiene en el grupo de WhatsApp que comparte con el elenco de la obra actual.

E intentando poner paños fríos, la actriz concluyó: "En la sociedad somos todos un poco hipócritas, lo ves todos los días. Pero en realidad yo creo también que está bueno que haya todo este movimiento y este lugar para decir las cosas. Lo que hay que cuidar es hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira. Esto también puede ser un desmadre que se puede ir para otro lado. Lo que pasa es que no tenemos la solución, estamos en un momento de transición".

Acá, la charla completa:

