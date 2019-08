"Me da lástima. Pobre señora", dijo la periodista de 26 años en un audio que le envió a Tomás Dente y que el periodista difundió en Nosotros a la mañana. "Es todo patético. Me da lástima que tenga que rebajarse así. Armar todo un circo, venir a la Argentina a cobrar unos mangos y hablar mal de gente que no conoce. No me conoce a mí. Me parece todo muy bajo", agregó.

"Cuanto más habla, más me beneficia a mí. Estoy protegida a nivel legal y cuanto más me difame y dañe mi imagen más me beneficio yo. Si habla, sabe las consecuencias", advirtió.

"Es muy triste. No tengo ganas de estar pasando por que le envió a esto. Me parece una pérdida de tiempo total. Me da lástima que se exponga a esto. A quedar como una loca. Como mujer, no me gusta y me da mucha tristeza", concluyó.

Fernando Burlando, también se hizo eco de las dichos de Nannis y, en comunicación telefónica con Morfi, todos a la mesa, planteó "Creo que el verdadero análisis hay que hacerlo a partir de la integridad del personaje. Una persona que fue agredida psicológicamente, físicamente, verbalmente; que ha llegado al extremo de perder un embarazo por los supuestos golpes que impuso Caniggia, jamás -después de vivir una situación así- vendría a rescatar a absolutamente a nadie. Y ella dice que lo viene a rescatar".

"Eso es lo que a mi me hace un poco de ruido en toda esta historia, como también me hace ruido que hable de drogas, de que lo mantienen drogado todo el día, cuando hace un año y ocho meses prácticamente Mariana no ve a Claudio", disparó.

"Para tener conocimiento de que una persona es inducida al consumo de estupefacientes, que está tirado en los pasillos -como describió- o en las esquinas de Buenos Aires en un estado deplorable, no solamente tiene que estar, tiene que haber alguna prueba de eso", subrayó. "Yo comparto mucho con Claudio y jamás lo he visto así, todo lo contrario. Tiene el mismo peso de cuando jugaba profesionalmente al fútbol", ejemplificó.

Telefe on Twitter "Hace un año y 8 meses que Mariana no ve a Claudio." @FernandBurlando, abogado de Claudio Caniggia, responde a las declaraciones de Mariana Nannis #Morfi pic.twitter.com/hA7BBQtlLj — Telefe (@telefe) August 26, 2019

En diálogo con Nosotros a la mañana, el letrado -que también defiende a Juan Darthés - ratificó sus dichos y agregó: "Lo que dijo denota una mujer enojada, enfadada. Y cuando una mujer se enoja es muy difícil luchar y tratar de equilibrar situaciones. Realmente se ha asombrado mucho con algunas actitudes de Mariana. Escapan a lo que es un posible enojo en una relación".

"Vengo dialogando con Claudio en profundidad del tema. La idea no era exponer ningún tipo de situación que tenga que ver con el enojo. Lo que está haciendo Mariana a él lo enoja y yo estoy tratando de que no se enoje. Después del programa de ayer perdió la capacidad de asombro. Todo lo que ha dicho de la violencia y las drogas es totalmente falso", reveló antes de anticipar los pasos que dará en representación de su cliente.

"Vamos a iniciar 'daños y perjuicios' por sus manifestaciones. Es la orden que me dio Claudio ayer, que estaba viendo el programa, me pasaba automáticamente los videos de lo que decía Mariana... esto habla de la reacción y de su enojo. No es algo menor lo que ha dicho", sostuvo.

"Todo lo que haya dicho Mariana y no se pueda acreditar y le haya provocado un daño a quien sea, seguramente va a entrar dentro de la negociación de la disolución de la sociedad conyugal a nivel patrimonial", añadió. "La directiva que me dio Claudio es que hay que arreglar el divorcio pero también esto que dijo, porque le hace mucho daño", concluyó.

144

LEÉ MÁS

Nannis denunció que Caniggia la golpeó y le hizo perder un embarazo

Alex Caniggia salió a bancar a Nannis: "Mi padre es una lacra humana"