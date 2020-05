"Los precios no los tocamos, no es la idea aumentarle a la gente en esta situación", aseguró Leonardo. La misma decisión tomaron todos los negocios del rubro en la ciudad.

Los comercios estuvieron cerrados al público desde el 20 de marzo hasta el lunes pasado. Algunos cayeron sin chances para una reacción. Otros se las rebuscan para volver a ponerse de pie. Es que antes de las restricciones para evitar la expansión de la pandemia, las ventas ya venían flojas.

Cuando se cortó la atención al público, ya estaban puestas en las vidrieras las colecciones para el invierno. El empresariado del sector indumentaria considera que por esa razón los precios se mantendrán hasta el recambio de la oferta de invierno por la de la primavera.

La economía del sector atraviesa por estos días una prueba de fuego. Muchos comerciantes dependen de una rápida reactivación para evitar la quiebra.

"Por ahora, la venta no se mueve mucho, el local está la mayor parte del tiempo vacío. Si bien se ve movimiento, la gente está eligiendo comprar otras cosas. Es algo lógico de las necesidades que tienen por la pandemia", relató Leonardo.

Las tiendas pudieron sostener el nivel de precios previo a la cuarentena gracias a que cuentan con la mercadería que compraron de antemano. "Cuando tengamos que comprar ropa con los precios de la nueva temporada, vamos a sufrir bastante", lamentó uno de los vendedores consultados.

Cambio de hábitos

La cuarentena provocó, además del cierre de los locales durante dos meses, un cambio de hábitos que obligó a los comerciantes a dar un volantazo en sus estrategias habituales. Por ejemplo, cambiaron el criterio para la conformación del stock.

"La gente no está saliendo, entonces la ropa que es más para salir la estamos devolviendo para cambiarla por abrigo o camperas, que es lo que se viene", describió Leonardo.

La excepción a la regla

En medio de la crisis que afecta a los vendedores, los comercios pequeños son los que peor llevan la situación. "No todos los vendedores pudimos bancarla de la misma forma", dijo Manuel Rodríguez, dueño de Sólido.

Pablo, encargado del reconocido local de ropa Bells, se jactó del buen regreso a la atención personalizada de su tienda. "Bells es un referente en la venta de ropa en la ciudad, por eso la gente nos estaba esperando", aseguró.

Este negocio es uno de los pocos que tienen más de dos empleados por turno atendiendo al público. Además, el encargado puntualizó que la empresa no tiene problemas para mantener el alquiler.

La tienda, además, tuvo una buena experiencia durante la cuarentena dura. "Las ventas online fueron mucho mejor de lo que esperábamos. Hasta hacemos videollamadas con los clientes para que puedan elegir la ropa antes de retirar", celebró el encargado, a la vez que exaltó la decisión de mantener los precios al mismo nivel de hace dos meses: "No es la idea joder a la gente en esta situación tan mala para todos".

La quiebra se pasea como un fantasma

La Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) mantiene su preocupación por las empresas del sector que se fundieron o quedaron al borde de hacerlo durante la cuarentena. "Cuando salí a la calle, me preocupó muchísimo ver la cantidad de locales que están cerrando", dijo el presidente de la entidad empresaria, Daniel González.

El Observatorio Económico de Acipan está elaborando un informe sobre esta cuestión. La percepción de González antes de tener los datos es que "estamos arriba de la media de locales cerrados", que es de tres cada dos cuadras.

La situación se complicará más si la reactivación se demora. "Yo creo que las semanas que vienen van a ser decisivas", consideró Patricia, encargada de Piel Canela, la tienda que es conocida como "la casa de las medias", en la calle San Luis.

"Si bien dicen que podemos no pagar los alquileres en estos meses, no todos los propietarios tienen la misma disposición. Además, lo que no pagás ahora lo tenés que pagar en algún momento", advirtió la empresaria, a la vez que no ocultó su temor a no poder solventar el costo del alquiler.

"En esta cuadra (San Luis del 200 al 300) no camina ni un alma. Cuando charlo con los comerciantes vecinos, muchos hablan de las posibilidades ciertas de cerrar sus negocios porque no da para enfrentar los costos", comentó.

Por otro lado, los comerciantes consideran que el horario que les dieron para la atención, de 14 a 19, no ayuda a la reactivación.

