La actriz reveló que Darín siempre le creyó respecto a su situación de acoso con Darthés, y que incluso llamó a Rosenfeld para que no lo defienda al actor. "Él la llamó y le dijo: 'No sé si estás al tanto de lo que vas a defender. No te va a convenir", confesó Calu.

Minutos después de que Calu diera ese fuerte detalle, la abogada se comunicó con Jorge Rial y dijo que las palabras de Rivero son una mentira, y que su conversación con el actor fue absolutamente otra.

