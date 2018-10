Calu Rivero reveló por las redes su deseo más íntimo

Además, acompañó el pensamiento con una frase en inglés: “There are some days when I just truly wants to be a mom”. “Hay algunos días en los que realmente quiero ser mamá”, en castellano.

Calu, al margen de la actuación, también se desempeña como DJ y modelo. El año que viene protagonizará una tira en Telefe, “Campanas en la noche”, junto a Federico Amador y Esteban Lamothe.

Tras su fugaz romance con Polito Pieres en 2016, la actriz no había tenido pareja de manera oficial. Ahora la morocha estaría viviendo un nuevo amor con Eliseo Barrionuevo.

¿Habrá algún amor oculto con el que Calu buscará cumplir su deseo de maternidad?

