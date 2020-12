Canosa y las fake news: del ministerio de la menstruación a las vacunas

"Se viene el Ministerio de la Menstruación, obvio con nuestros impuestos", tituló Canosa en el artículo que publicó en el portal de noticias Infobae, indignada por la realización del Primer Foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual que tiene como fin lograr, no la creación de un ministerio, sino la coordinación de distintos organismos estatales para que, aquellas personas que no pueden costear toallitas, tampones, copitas y otros productos, puedan igualmente acceder a ellos.

"A ver, hay 20 minas que me están diciendo 'pagame el tampón cuando me indispongo'. Los tampones me los compro yo. No quiero que la plata de mis impuestos vaya a un Ministerio de la Menstruación", sentenció Canosa omitiendo que -más allá de su situación particular- en un documento oficial del foro se remarcó que las toallitas, tampones y copas menstruales representan un costo económico extra en mujeres y personas que menstrúan y que las más afectadas son aquellas que tienen menos recursos ya que, al no poder acceder a los productos necesarios, dejan de asistir a la escuela o a sus puestos de trabajo, o bien recurren a alternativas insalubres.

"A mí también me duelen los ovarios una vez por mes. Le voy a pedir al gobierno de Fernández que me pague todos los chocolates que me como durante mi período. Y que se ataje: me puedo comer una heladera entera. A este paso, tranquilos compañeros: los hombres podrán tener su ministerio de próstata", añadió Canosa pasando por alto también que la iniciativa parte de la base de la desigualdad que padecen las mujeres, que enfrentan los mayores niveles de desempleo y precarización laboral.

Por otro lado, en las últimas horas el portal Chequeado.com confirmó que son falsas las declaraciones que brindó sobre las vacunas y los fetos abortados la médica Chinda Brandolino, en diálogo con Canosa en la emisión del pasado 7 de diciembre de Nada Personal.

Durante la entrevista con la controvertida periodista -que tuvo más de 50 mil reproducciones en Twitter-, Brandolino señaló que “los fetos abortados se utilizan para elaborar las vacunas triples virales” y que “las vacunas producen autismo en los niños y niñas”.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, explicó en diálogo con Chequeado que las células originales “se obtuvieron de un feto en la década del 60 durante un brote de rubeola y se trató de un aborto causado por un síndrome de rubéola”.

En tanto, Guadalupe Noguéz, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y experta en la discusión pública sobre vacunas, explicó en un hilo de Twitter que “una línea celular humana se originó con células humanas en algún momento, pero las células de una línea celular que se usan hoy en un laboratorio son hijas de otras que estuvieron en un laboratorio. O sea que no se usan ‘fetos’ para hacer estas vacunas, sino líneas celulares que sí provinieron una vez de un feto”.

A su vez, el portal que se encarga de cotejar la veracidad de la información que circular en los medios, remarcó que, " a diferencia de lo que señaló Brandolino en el programa de Canosa, las vacunas no provocan autismo".

"Gustavo Sevlever, médico del Laboratorio de Neuropatología de FLENI y director de Docencia e Investigación de la institución, explicó que este mito lo inició el médico inglés Andrew Wakefield en la década del 90 y que, 'desde entonces, cualquier conexión directa entre el autismo y la vacuna ha sido desacreditada por estudios investigando la epidemiología del autismo y los efectos biológicos de la vacuna'”, se precisó en el portal.

"Tras los dichos de Wakefield, la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargó en 2002 una investigación sobre el riesgo de autismo asociado con la vacuna MMR donde se concluyó que no existe una asociación causal entre la vacuna y el autismo o trastornos autistas. Wakefield tuvo que retractarse de su trabajo y perdió su licencia. Del mismo modo, el Statens Serum Institute (SSI) de Copenhague (Dinamarca) realizó entre 1999 y 2010 un estudio en 650 mil niños y niñas donde concluyó que no existe una asociación entre la vacuna y el autismo", detalló Chequeado.

Cabe destacar que Brandolino fue entrevistada por Canosa como referente en materia de salud luego de protagonizar varios escándalos. Uno de ellos fue la controvertida nota que le hizo Nicole Neumann hace unos meses en un vivo de Instagram donde la médica habló de una "falsa pandemia" del coronavirus y "los posibles riesgos en la vacunación".

Por otro lado, las declaraciones de Canosa en relación al aborto legal y las políticas públicas vinculadas a la menstruación llegan luego del controvertido episodio que protagonizó al ingerir en su programa dióxido de cloro, cuando las autoridades sanitarias advertían sobre su peligrosidad y remarcaban que no curaba el coronavirus.

Aunque en una primera instancia la conductora fue sobreseída en la causa que le inició el diputado neuquino Mariano Mansilla por ejercicio ilegal de la medicina, en términos de opinión pública, la periodista quedó salpicada en el caso de un niño de cinco años de Plottier que murió tras tomar esa sustancia.

La reacción en Twitter por la nota sobre el "Ministerio de la Menstruación" de Canosa.

