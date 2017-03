Carlotto cruzó al secretario de DD.HH. de Macri

"Yo quisiera ver si Avruj me repite en la cara las barbaridades que dijo".

"Yo quisiera ver si Avruj me repite en la cara las barbaridades que dijo".

Capital federal.- Estela de Carlotto salió al cruce del secretario de Derechos Humanos por sus dichos respecto del acto por el Día de la Memoria y la cifra de los desaparecidos. “Yo quisiera ver si Avruj me repite en la cara las barbaridades que dijo. No puede una persona que está en la Secretaría de Derechos Humanos decir esas ofensas”, señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

El funcionario calificó de “acto opositor” la movilización a Plaza de Mayo por el 41° aniversario del inicio de la dictadura militar. “Nuestro diálogo no es con el Presidente, que no nos quiere ni ver, es con Avruj y Garavano (ministro de Justicia); acá no hay nada más que un deseo de que respondan a las necesidades de un pueblo. Queremos recomponer la relación con el Gobierno”, afirmó.

La titular de Abuelas dijo que Mauricio Macri no las atendió y que el titular de la Secretaría de Derechos Humanos sí las atendió, aunque “tardía y forzosamente”. “Este gobierno nos ofende”, enfatizó.

Además, cuestionó los carteles de la bancada del oficialismo en Diputados que decían “Nunca más a los negocios con los DD.HH.” y “Los DD.HH. no tienen dueño”.

“Es una vergüenza que los miembros del Parlamento salieran con esos carteles. Yo les preguntaría qué hicieron ellos en esa época. Estas son cosas que no las alcanzo a entender. Porque borran la independencia de los poderes”, expresó Carlotto.