Meses más tarde, la ex pareja de Ricardo Rozín volvió a referirse al tema y apuntó contra Mariana Fabbiani. "Me decepcionó", sentenció Carmela. "No soy ingenua y entiendo el rol que ocupa cada uno. Ella es la conductora del programa, pero también la mujer del dueño de la productora", argumentó haciendo alusión a Mariano Chihade, el número uno de Mandarina.

"Mariana estaba de vacaciones, me mandó un mensaje y después dejó de responderme. Me hubiese gustado tomar un café con ella", agregó.

"Estábamos en el medio de una negociación y de repente me dijeron que no me querían más. Fue un golpe muy duro", sostuvo y añadió que si bien no se deprimió, se bajoneó porque no se lo esperaba y "no tenía un plan B".

"Por suerte no me agarró en mi peor crisis económica. Me echaron y no fue en los mejores términos porque me lo dijo un desconocido", indicó.

Ante la repercusión que tuvo el episodio, durante la apertura de la nueva temporada de DDM, la propia Mariana se vio obligada a destacar que en su ciclo "hay miradas distintas para que el debate sea rico e interesante". "Acá no se impone ningún punto de vista, te damos todo para que las conclusiones la saques vos", remarcó la conductora, en una frase que además fue utilizada para promocionar al ciclo en los cortes publicitarios del canal.

