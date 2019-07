Embed

“A mí me suena a que Santiago bajó los brazos y nunca pasó. Lo dice la doctora que lo trata hace años. Es la primera vez que lo ven tan delicado, pero no grave, sino flojo y sin ganas. Como que baja los brazos. Por eso estamos todos tan preocupados y tristes. Lo que más me preocupa es que con su cabeza tan lúcida y con su impronta, él baje los brazos. Siento que no tiene más ganas de seguir luchándola, que no tiene fuerzas”, confesó, y cerró: “Desde los 39 años que viene pasándola mal, con 18 operaciones de cáncer. Es un día a día. Yo le pido a Dios que le dé fuerzas para salir y que no me baje los brazos. Tiene 83 años, pero tiene el cuerpo arruinado como si tuviera 150 años por tantas enfermedades que tuvo”.

LEÉ MÁS

Preocupación por Santiago Bal: A horas de que le dieran el alta, se descompensó y fue internado nuevamente