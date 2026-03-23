Vigilia y movilización en Neuquén a 50 años del golpe de estado del 24 de marzo

La agenda cultural por el mes de la memoria está cargada de actividades artísticas al oeste y al centro de la ciudad. Teatro, música, bordado, películas y movilización.

Neuquén no recuerda el golpe de estado en silencio : borda, pinta, marcha, proyecta y discute. Los eventos se despliegan en múltiples escenas por toda la ciudad: universidad, museos, anfiteatro y la calle gracias a una trama intensa de organizaciones, sindicatos y colectivos que sostienen la memoria en movimiento, como práctica viva.

Así, en el mes de marzo la comunidad está invitada a avocarse a la construcción de la memoria colectiva , un esfuerzo que este año se redobla por los 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976 . Además, en el contexto del inicio de las audiencias del tramo IX del juicio La Escuelita que ventilará el rol del Plan Cóndor en el Alto Valle.

Todas las activivdades están enfocadas en el historial de lucha y organización en pos de conseguir memoria, verdad y justicia , un lema que las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén hicieron bandera en el Alto Valle y persiste tras la muerte a sus 100 años de la úiltima madre, Lolín Rigoni , en agosto de 2025.

Las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle en su casa. María Isabel Sanchez

Vigilia del 24 de marzo en el anfiteatro

Como todos los años desde 2015, Neuquén tendrá su emblemática Vigilia el lunes 23 de marzo desde las 20 hasta las 2 del 24 de marzo, organizada por un conjunto de organizaciones culturales y políticas en el Anfiteatro Gato Negro, un lugar histórico desenterrado por vecinas y vecinos, ubicado en el céntrico Parque Central.

"A 50 años del golpe genocida, nos encontramos para continuar y celebrar la lucha de nuestras queridas Madres", reza la convocatoria del evento que se realiza desde hace 15 años, y el año pasado tuvo como punto central el homenaje a Inés Ragni.

Este año, la jornada teatral apuntará a reconstruir no solo los secuestros, torturas y desapariciones en los centros clandestinos de detención, sino hitos como por ejemplo, el Cutralcazo, protestas motivadas por la desocupación masiva tras la privatización de YPF en la etapa de ajuste neoliberal, la represión a la huelga docente por el gobierno de Jorge Omar Sobisch donde el cabo Darío Poblete asesinó al maestro Carlos Fuentealba y el pedido de justicia.

vigilia 24 de marzo teneas

Micaela Araujo, presidenta de Teneas, la Asociación de Teatristas Neuquinos y Neuquinas, explicó a LM Neuquén, que se trata de una gran actvidad artística para toda la familia: "es una varieté artística con música, poesías, teatro, mucha danza y siempre está el micrófono abierto para que todas las organizaciones sociales que quieran expresarse lo puedan hacer en este momento social y politico tan crucial para entender en qué situación estamos". Para colaborar, la comunidad puede aportar en gastos de la organización al alias vigilia.2026.

Martes 24 de marzo: marcha por los y las 30.000 detenidas desaparecidas

"Contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el silencio de los genocidas, contra cualquier intento de imponer el olvido, seguimos exigiendo saber dónde están nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, porque la memoria no se negocia, la verdad no se oculta y la justicia no se abandona", manifestaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén para convocar "marchemos juntas y juntos, firmes en la defensa de la dignidad humana".

En medio del feriado por el Día de la Memoria, la movilización del 24 de marzo tendrá como consigna central “50 años del golpe genocida. Son 30.000. Los derechos se conquistan en las calles. Ni un paso atrás”. El comienzo está previsto para las 19:30 desde el monumento a San Martín para exponer nuevamente el plan sistemático de exterminio que implicó una herida que todavía no cerró, con miles de archivos que el estado todavía no abrió, represores que todavía no fueron juzgados y nietos y nietas apropiados cuya identidad todavía debe ser restituída.

Por su parte, desde el Pasaje del Arte, en el marco de la marcha informaron que realizarán una performance en el Monumento a la Madre, "Sembrando Memoria".

pasaje al arte oeste 24 de marzo neuquen

La propuesta tuvo su eco en el oeste de Neuquén, en el museo a cielo abierto donde se compartió el emplazamiento del libro objeto escultórico montado sobre una pala dedicado a las Madres del Alto Valle, se realizó un taller de bordado de pañuelos de la mano de Minga Taller; uno de Foto transfer de los y las desaparecidas; el emplazado de pañuelos de cerámica en el Pasaje al Arte y la obra de títeres Circo de los Mendicantes, con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad.

24 de marzo dictadura

En tanto, La Revuelta colectiva feminista lanzó la convocatorio “Que florezca la memoria” con intervención artística con niñeces en el Monumento a San Martín, para pintar de pañuelos.

Semanas de memoria, verdad y justicia

En los días previos, la agenda por la memoria ya venía desplegándose en distintos puntos de Neuquén, combinando propuestas institucionales con iniciativas impulsadas desde la comunidad.

El miércoles 18 de marzo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, se realizó el estreno del documental “Subzona 5.2, un epílogo neuquino de memoria”, una producción que recupera el recorrido de los juicios por delitos de lesa humanidad en la región. La actividad fue impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, en el marco de las políticas públicas de memoria.

Al día siguiente, el jueves 19, la agenda se trasladó al ámbito universitario. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue se proyectó el documental “La construcción del enemigo”, una obra que reconstruye la operación de prensa montada alrededor del secuestro de Alejandrina Barry cuando era apenas una niña, tras el asesinato de sus padres a manos de las fuerzas represivas. La actividad, organizada por agrupaciones estudiantiles de la UNCo, abrió un espacio de debate sobre el rol de los medios durante la dictadura y la vigencia de esas construcciones en el presente.

24 de marzo neuquen

El martes 17 se realizó la convocatoria a participar del noveno tramo del juicio de lesa humanidad La EScuelita, en la causa Ferrari. El miércoles 18 fue la presentación de la revista “6 mujeres desaparecidas en Neuquén". El jueves fue la audiencia de la Causa Comarsa por delitos ambientales en la que la APDH es querellante. Luego se realizó la Ronda de las Madres, Mateada por la Memoria impulsada por organismos, bordamos pañuelos, carteles para marchar el 24. Por la tarde, en el Museo Paraje Confluencia, se realizó la charla Historia de las luchas de los Organismos de DDHH en tiempos de Terrorismo de Estado impulsada por la APDH y Grupo de Apoyo y Solidaridad con las Madres y los 30.000.

El domingo 22 se proyectó el documental “Norma también”, documental dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo y presentado por Jubilados Insurgentes de Neuquén. La película recorre la vida y la lucha de Norma Plá, una de las figuras más combativas en la defensa de los derechos de jubiladas, jubilados y trabajadores durante la Argentina de los años 90. A través de materiales de archivo y una reconstrucción cinematográfica de la época —con edición realizada en Neuquén— el documental propone volver a mirar su legado desde el presente, en un contexto donde su nombre vuelve a resonar, incomodando y generando preguntas.

Por último, el 27 de marzo se celebrará una charla sobre los juicios de Lesa Humanidad en la región a cargo de la APDH y Jóvenes por la Memoria en el Museo Paraje Confluencia.