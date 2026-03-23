Qué pasó con Andrea del Boca a un mes del debut de Gran Hermano

La actriz tuvo un problema de salud que la obligó a salir del reality de Telefe. ¿Vuelve o no a la competencia?

Este lunes se cumple el primer mes en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y hay mucha expectativa por la vuelta de Andrea del Boca a la competencia. La actriz tuvo que ser asistida hace algunos días por problemas de salud que la alejaron del reality y encendieron las alarmas en el canal.

"Tiene los resultados de los chequeos, parece que no pasa nada grave", dijo Ángel de Brito el pasado viernes en su programa y anticipó cuándo volverá Del Boca al reality.

Vale recordar que Del Boca debió recibir atención médica tras presentar síntomas que generaron preocupación dentro del programa. Luego de ser evaluada, los estudios detectaron alteraciones en la presión arterial y malestares intestinales, lo que obligó a intensificar su seguimiento.

Todo indica, según contó el periodista, que la participante se encuentra en buen estado de salud para regresar a la casa y lo hará este lunes en medio de la gala de eliminación.

Trascendió que la actriz fue atendida en una clínica médica, pero luego de ello se encontró con su abogado y expareja Juan Pablo Fioribello para renegociar el contrato y, por ende, su continuidad en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

El encuentro tuvo como eje la renegociación de su contrato en el reality. Según precisaron en El Diario de Mariana (América) precisó que la reunión duró aproximadamente una hora y que Del Boca no se encontró con su hija durante ese tiempo.

Las negociaciones incluyeron ajustes económicos y revisión de condiciones que fueron acordadas. De esta manera, la participante volverá al reality en medio de las versiones que indicaron que podría ser Graciela Alfano su reemplazante.

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El contrato millonario de Andrea del Boca

Andrea del Boca se convirtió en la participante más polémica de la casa de Gran Hermano. Su ingreso generó repercusión mediática y, en su primera semana dentro de la casa, supo dar contenido viral. Su paso no es gratis y trascendió cuánto cobra por estar en el reality.

Fue Guido Záffora quien en DDM (América) reveló el abultado contrato que firmó la reconocida actriz para participar en la Generación Dorada de este Gran Hermano. “Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, contó el periodista sin vueltas sobre el primer mes de la actriz en la casa.