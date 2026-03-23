Qué pasa con el estacionamiento medido este lunes no laborable en Neuquén

Desde la Municipalidad informaron cómo funcionarán los servicios en la ciudad capital durante este fin de semana largo.

La Municipalidad de Neuquén informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante este fin de largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , con modificaciones en algunas prestaciones y guardias activas para garantizar la atención ante emergencias.

De acuerdo al cronograma oficial, el lunes previo al feriado se mantendrán la mayoría de los servicios con normalidad, mientras que el martes 24 de marzo habrá interrupciones y cambios debido al carácter de feriado nacional.

El sistema de estacionamiento medido ( SAEM ) funcionará normalmente el lunes, pero quedará suspendido durante la jornada del martes.

En cuanto a la recolección de residuos, se mantendrá en la misma línea, por lo que el servicio se prestará con normalidad durante el lunes. Sin embargo, el martes no habrá recolección, por lo que se solicitó a los vecinos evitar sacar basura ese día

Camion de Cliba (7).JPG Maria Isabel Sanchez

En tanto, los centros de transferencia también operarán con normalidad el lunes, mientras que permanecerán cerrados el martes por el feriado.

Transporte y atención turística

El transporte público de pasajeros funcionará tanto el lunes como el martes con frecuencia de domingo o feriado, lo que implica una reducción en la cantidad de unidades en circulación respecto a los días hábiles.

Por su parte, las oficinas de turismo estarán abiertas ambos días en el horario de 8 a 20. Además, se mantendrán activos los paseos turísticos organizados desde distintos puntos de la ciudad, incluyendo las dependencias del centro, la terminal de ómnibus (ETON), la oficina del Puente y el balneario Gustavo Fahler.

Cole Neuquén

Balnearios, cementerios y guardias

Durante ambas jornadas, los balnearios municipales contarán con servicio de guardavidas en el horario de 10 a 21, garantizando la cobertura para quienes se acerquen a los espacios recreativos.

En tanto, los cementerios del centro y de El Progreso permanecerán abiertos de 9 a 19, permitiendo el acceso de familiares y visitantes durante el feriado.

ON - Cementerio central (14).jpg Omar Novoa

Líneas de emergencia y atención

Desde el municipio recordaron que ante cualquier situación de emergencia estará disponible la línea 103 de Protección Civil durante las 24 horas, tanto el lunes como el martes.

En tanto, la línea 147 de Atención al Ciudadano funcionará en horario reducido, de 8 a 15, durante ambas jornadas.

De esta manera, el esquema de servicios municipales combina la continuidad de algunas prestaciones esenciales con la suspensión de otras actividades, en el marco del feriado nacional. Las autoridades recomendaron a los vecinos tener en cuenta estas modificaciones para organizar sus actividades con anticipación.