Casanello se abrió de los Panama Papers: no ve lavado

El juez dijo que no hay pruebas de transacciones sospechosas.

El juez dijo que no hay pruebas de transacciones sospechosas.

Buenos Aires.-El juez Casanello se declaró incompetente en la causa de los Panama Papers, en la que está involucrado Macri, y derivó parte al Fuero en lo Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado, sino sospechas de irregularidades tributarias. Otra parte fue a un juzgado que investigó presuntas irregularidades en declaraciones juradas del Presidente cuando era jefe de gobierno porteño. “El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la Justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”, dijo el juez.