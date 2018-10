Casi se retira tras una gran desilusión y hoy vale oro

La injusticia por la que casi deja

El certamen reorienta su carrera tras un año complicado en el que incluso estuvo a punto de dejar de competir, luego del duro golpe que significó haber quedado relegada de la selección que viajó al campeonato sudamericano y del preseleccionado que luego compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud que concluyeron recientemente en Buenos Aires.

Es que su marca 45,45 metros superior a la solicitada para integrar el equipo (45 metros) realizada en el marco de los Juegos Epade en mayo (ella no participó pero pidió autorización para hacer el intento) no fue homologada por la Confederación Argentina de Atletismo y se quedó injustamente fuera del campeonato sudamericano. Tampoco desde el equipo técnico nacional tuvo un seguimiento como potencial talento, circunstancias que la desmotivaron.

"Los Juegos me gustan mucho. agradezco a mis entrenadores, que siempre me insistieron para que no dejara y tuviera paciencia, que así iban a llegar los resultados".

Regreso con gloria

Lo cierto es que volvió con todo y lo demostró ayer en el campo de lanzamiento imponiéndose con una marca de 42,72 metros. “Haber entrenado todos estos meses valió la pena”, dijo con la medalla en la mano. “Hace cuatro años que vengo a los Evita y el año pasado también gané.

Quiero dedicar esta medalla a mis entrenadores Enrique Sánchez, a Sebastián Fernández y a mi familia”, contó la joven súper emocionada. “Los Juegos me gustan mucho. Agradezco a mis entrenadores que siempre me insistieron para que no dejara y tuviera paciencia, que así iban a llegar los resultados”, expresó la bicampeona de los juegos Evita en Mar del Plata.

Fiesta de un pueblo

La coronación de Agustina generó una gran repercusión en su localidad, Picún Leufú, con amigos, familiares y vecinos que dieron rienda suelta a la alegría por la conquista con abrazos, bocinazos y cantos de felicidad. ¡Felicitaciones neuquina!