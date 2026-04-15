Cecilia Insinga volvió a referirse a su renuncia a TN y El Trece y fue letal: qué dijo

La periodista Cecilia Insinga aprovechó sus redes sociales para lanzar un fuerte video donde explica su versión sobre la salida de TN y El Trece tras 15 años trabajando en el lugar. En el mismo explicó si vuelve a la señal o empieza un camino nuevo lejos de los mencionados anteriormente.

"Tengo muchos mensajes, muchos, muchos, muchos de ustedes preguntándome si voy a volver al canal o no. Todavía sigo de vacaciones y creo que voy a seguir por un tiempo más porque, como les dije, tengo muchas vacaciones en el canal y mientras estamos hablando para ver cómo sigue mi futuro laboral", contó luego de unas vacaciones soñadas.

Por otra parte, sumó sobre sus sensaciones: "Obviamente son 15 años, no es fácil dejar un lugar después de tanto, menos un lugar donde fuiste muy, pero muy feliz porque la realidad es que yo fui muy feliz. Pero bueno, siento que no tuve el lugar que yo querría tener y que tengo ganas de nuevos desafíos, así que ahí estamos con las autoridades charlando y viendo cómo avanzamos", explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2044135524378505594&partner=&hide_thread=false Cecilia Insinga y su decisión de dejar TN y El Trece tras 15 años



"No tuve el lugar que quería" pic.twitter.com/eSTi2WM4Rn — Filo.news (@filonewsOK) April 14, 2026

"No creo que vuelva, no creo. Pero bueno, es así la vida, la situación, hay momentos en que uno se da cuenta que ya está grande, eso es lo que me pasa a mí, cumplí 42 años y si no lo hago ahora, ¿cuándo si no? Así que bueno, veremos qué pasa", dijo anticipando que podría haber nuevos proyectos en su carrera.

En su relato sumó un refrán popular: "Mi papá tiene una frase que es el que no arriesga no gana, y yo siempre no arriesgué porque estaba tranquila, cómoda, segura y feliz y creo que a los 42 años es momento de arriesgar porque si no lo hago ahora...".

"Sentí que era el momento de empezar estas negociaciones y esta charla con el canal para cerrar un ciclo que, insisto, fue y es hermoso, me hizo muy feliz y me hizo crecer un montón, me abrió un montón de puertas", dijo y luego manifestó: "A veces para que se puedan abrir otras puertas más grandes hay que saber decir adiós a tiempo. Tal vez sí me hubiera gustado despedirme del aire, no sé, por ahí se va a dar o no, no lo sé. Estoy como viviendo todo muy paso a paso".

Insigna portada

"Estoy con mucha expectativa y muchas ganas de lo que puede llegar a venir. Tengo ganas de saltar al vacío y de ver qué pasa, de saltar y ver qué cosas nuevas puede haber para mí en esta profesión hermosa", dijo luego de desmentir en otra entrevista televisiva que se fue del canal en medio de un escándalo.