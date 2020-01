"No sabemos qué pasó porque todos los días nos dicen cosas distintas y desde el domingo estamos sin agua. Algunos tienen cisterna y pudieron abastecerse, pero hoy ya empieza a faltar en todos lados. Yo me estoy yendo a lo de una vecina a bañarme”, indicó María, una mujer que vive en el barrio Los Olivos, en la ex Ruta 234 y calle 2 de Centenario.