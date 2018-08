La desagradable situación ocurrió este martes a la mañana, a las 8.45 en la zona céntrica de Chile e Intendente Pons. La mujer caminaba por la vereda y se detuvo para abrir una reja. Un hombre que caminaba detrás de ella aprovechó ese momento, le tocó la cola y siguió caminando con total normalidad.

Sin embargo, ella no se quedó paralizada. "Lo seguí unos pasos, lo agarré de atrás y le empecé a pegar y a gritarle de la bronca. Él no hacía nada, no dijo ni una palabra, sólo intentó escaparse", contó Ayelén, la víctima, a LM Neuquén. Ante la reacción de la joven, que lo persiguió varios metros mientras le gritaba, el acosador corrió y logró escapar.

gorra.jpg La gorra que se le cayó al hombre durante el forcejeo.

"La gente ve situaciones así y no es capaz de decir nada ni de agarrarlo. Nadie hizo nada", se quejó la mujer, quien explicó que mientras ella lo perseguía ningún vecino intentó ayudarla.

Durante el forcejeo, al hombre se le cayó la gorra y, con ese elemento y la filmación, la mujer se presentó en la Comisaría y radicó la denuncia. También publicó lo sucedido en las redes sociales y contó que una chica la contactó porque había reconocido al hombre por la ropa y le dijo que había sufrido una situación similar.

