Central Córdoba lo eliminó y en Vélez se pudrió todo

César Taborda, el arquero santiagueño, se había equivocado en el gol de la igualdad pero se reivindicó en la definición desde los doce pasos. Fue quien contuvo el remate del juvenil Bazán -ya había errado otro pibe como Robertone, que remató sobre el travesaño- para darle la clasificación a su equipo.

Los equipos del ascenso volvieron a sorprender, aunque tratándose de Vélez la situación es particular, ya que el equipo de Gabriel Heinze la está pasando mal. No llega gente y el técnico amenazó con irse.

Heinze en llamas

Hasta el momento sólo arribaron los arqueros Lucas Hoyos y Alexander Domínguez, cuyo transfer no llegó a tiempo para el debut, y quedó claro que ese es el tema que lo desvela. Y se habían ido Santiago Cáseres, muy bien vendido a Villarreal, y Mauro Zárate, a Boca.

“Donde estamos no vamos por el camino de la competitividad. Nos falta gente, hemos perdido gente muy importante. Yo lo que hablo tengo que cumplirlo, lo que necesito es que cumplan los demás. Vine hace seis, siete meses con las cosas muy claras; el día que no se respete no hay más que hablar”, amenazó.

Los santiagueños ahora irán por el ganador del cruce entre Tigre y Guillermo Brown de Puerto Madryn, para saber su próximo rival.

Hoy a las 22, Banfield se enfrenta a General Lamadrid.

