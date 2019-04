Y, fiel a su estilo, Borghi tuvo una mirada particular. “Después de escucharlo, creo que él no quiere ayuda, no está pidiendo ayuda, él cree que está en lo correcto y dentro de algunos años quizás se va a dar cuenta de lo que perdió”, dijo en relación a la entrevista del jugador con Ruggeri.

Quien en su época de jugador era “rey de la rabona” aseguró que pagaría una entrada para ver a Ricky dentro de una cancha porque le encanta como juega y quiere entenderlo desde algún punto pero no lo logra. “Hay una negación a respetar las normas mínimas de lo que es ser un jugador profesional y eso no le permite ser lo que puede ser deportivamente”, analizó el ex crack de Argentinos Juniors, entre otros, preocupado por el presente de Centu.

“Yo me moriría de ganas de tomar un café y de hablar con él, no para solucionar el problema, para entenderlo. Yo he vivido como jugador y como entrenador muchos casos no parecidos, pero importantes y a veces los golpes te hacen aprender. El problema es cuando no aprendes ni siquiera con el golpe más grande y eso ya es una complejidad, no para el jugador sino para el ser humano”, concluyó Borghi sobre el tema.

Mientras tanto, trascendió cuáles podrían ser los destinos del crack. Fenerbahce de Turquía pica en punta, también entidades de México pidieron por él y Lanús, tras los elogios de su entrenador Luis Zubeldía hacia el volante, habría realizado un sondeo en silencio. ¿Qué pasara con el Wachiturro?

