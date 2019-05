Señaló que “lo harán a través de la personería jurídica de la Cerámica Stefani de Cutral Co para las tres fábricas”, agregó Blanco

Esta mañana, desde la Subsecretaría de Trabajo, su titular Ernesto Seguel, había cuestionado que las cooperativas tenían la documentación vencida y no habían presentado los dos últimos balances.

“Esto es claramente una excusa y una posición política porque si fuera este el motivo por el cual no podrían dirigir los fondos, no podríamos ni siquiera estar vendiendo y esto no es así porque estamos legales y cumpliendo con las regularidades de darle conformación a la formalidad de la cooperativa”, agregó Blanco.

Desde la Provincia, indicaron que "ante las irregularidades administrativas" que presenta Fasinpat, en el transcurso de la mañana presentaron una nueva nota a través de CERSINPAT (Cutral Co) para dar continuidad a la compra de materiales.

