Charlotte y Morena llegan al duelo con bronca y faltazos

Finalizada la ronda de salsa de a tres, este lunes por la noche Tinelli presenta otra gala de sentencia, duelo y eliminación que dará que hablar. Es que una de las principales figuras que luchará por quedarse en el “Bailando 2019” será Charlotte Cannigia, quien este fin de semana reconoció que no la pasó bien cuando hizo el trio con la hija de Jorge Rial. “Me sentí mal. Me bardearon y a More no le dijeron nada”, manifestó en la mesa de Mirtha antes de desmentir un cortocircuito con un invitada: “Nos llevamos bien”.