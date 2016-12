Chau a los rumores y brindis completo

Buenos Aires

Papá Noel tiene los colores de River. Y ayer les trajo un ragalito de Navidad anticipado a sus hinchas.

Marcelo Gallardo confirmó que seguirá “un año más” como técnico del Millo y remarcó que si no se tomaba “unos días para reflexionar” hubiera “cometido un error”. Otro motivo para brindar tras un gran cierre de año.

En una conferencia de prensa que brindó ayer en el estadio Monumental, el Muñeco despejó las especulaciones sobre su futuro en el club y anunció que se queda “para redoblar apuestas”.

“Gracias a que tuve días que me ayudaron para reflexionar, voy a seguir un año más”, anunció Gallardo, quien reconoció que el viernes, el día después a la obtención de la Copa Argentina, pudo haber “cometido un error”.

“Necesitaba estos días para ver lo que quería. Cometí el error de decir que me iba a tomar unos días para reflexionar, pero si no me los tomaba hubiera dicho que no seguía”, reveló. Gallardo conduce al Millonario desde junio de 2014 y obtuvo seis títulos: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y 2016, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015 y Copa Argentina 2016. “No podía desprenderme de un vínculo tan fuerte con el hincha, con esta dirigencia y con la institución en la que me siento feliz más allá de los cansancios”, expresó. “A nosotros nos fue bien en estos años, pero miro para el costado y la situación en el fútbol argentino no es la mejor y no nos agrada a los que estamos viviendo de este deporte”, señaló el entrenador para contextualizar lo que reflexionó en los últimos días a los que catalogó como “difíciles”. “Ahora estoy feliz y contento porque tomé la decisión acertada”, afirmó Gallardo, quien se tomará diez días de vacaciones para desconectarse de la “histeria e impaciencia” del fútbol argentino. “Dejamos pasar cosas por alto como si fueran normales, y no lo son. Eso me hace reflexionar”, indicó y, a la vez, aceptó que si perdía la Copa Argentina muchos medios hubieran puesto su “cabeza a disposición”. River volverá al trabajo el 5 de enero para comenzar la pretemporada de cara a la segunda parte del campeonato y la Copa Libertadores.

También sigue Alario

Otra buena noticia para los hinchas de River. Lucas Alario celebró la continuidad de Gallardo y confirmó que continúa en el club. “Me enteré lo de Gallardo y tanto a mí como a todo el grupo nos pone contentos. El Muñeco lo llevó al club a lo más alto. No pienso en irme de River, estoy contento porque terminamos el año de la mejor manera”, declaró.

Opinión: Hernán Moya, padre de Matías Moya, el pibe neuquino de River

Es bueno para el club y para Mati que siga

La noticia de que Gallardo continúe en el club me alegra doblemente. Por un lado, es bueno para River, equipo del que somos todos hinchas en la familia. El entrenador hizo demasiados méritos como para seguir en el cargo, dándole nuevas alegrías al mundo riverplatense.

Y como papá de Matías, es mejor y tranquilizador que Marcelo siga en el club porque ya lo conoce, lo vio crecer.

Más allá de su cargo en la Primera División, él se preocupa mucho por los chicos, los viene siguiendo a todos, va a ver los partidos de los juveniles, y eso es sumamente importante.

Es una buena noticia que por supuesto me pone feliz. Matías seguramente también estará muy contento porque es el entrenador que lo hizo debutar en Primera.

Libertadores

El Millo ligó más que el Ciclón en el sorteo copero

Se sorteó anoche la Libertadores 2017. El Millo enfrentará por el Grupo 3 a Melgar de Perú, Independiente Medellín de Colombia y a Emelec de Ecuador. El Ciclón, a la U Católica de Chile, Flamengo de Brasil y un tercer rival a confirmar.

Estudiantes jugará en el grupo 1 con el campeón Nacional de Medellín (Colombia), Barcelona de Guayaquil (Ecuador) y otro rival a determinar. A Lanús le tocó el grupo 7 con Chapecoense, Nacional de Uruguay y Zuliá, de Venezuela. Godoy Cruz integra la llave 6 con Mineiro (Brasil), Libertad de Paraguay y Sport Boys (Bolivia). Y Atlético Tucumán jugará la fase preliminar con El Nacional de Quito. Ecuador.