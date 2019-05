A los gritos, la mujer le exigió que detuviera la marcha pero el hombre aceleró y atropelló a su hijo, quien también intentaba frenarlo. "Rompí con la cabeza el parabrisas por el golpe. Me llevó media cuadra arriba del capot, me tuve que tirar y eso me provocó quemaduras, estoy todo golpeado", relató la víctima en comunicación con FM Red Social.

El segundo hecho de violencia no alcanzó para que el conductor frenara sino que siguió su marcha por la Avenida Libertador, por lo que Jean Pier -herido y todo- decidió tomar un taxi y seguirlo, hasta que llegó a la casa de su papá, desde donde continuó su huida.

“Yo estaba todo ensangrentado, lo encontré en la calle Manquiao. El muchacho dejó el auto en la casa del padre, le volteó el cerco y se dio a la fuga, hasta ahora no se ha presentado en su casa ni en tránsito”, aseguró el hombre. Por el contrario, quien se presentó en su domicilio fue el padre del joven, quien intentó convencerlo de que no haga la denuncia "a cambio de un terreno".

"Me dijo que me daba un terreno para que no haga la denuncia victimizándose. Dice que plata no tiene, que solo un terreno tomado sin tenencia. Encima el muchacho no tiene carnet, el auto era de su hermano”, agregó.

