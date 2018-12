El juez federal Ariel Lijo procesó al ex director de la AFIP Ricardo Echegaray, a la ex presidenta de la Casa de Moneda Katya Daura y al banquero y vicepresidente de River, Jorge Brito, por maniobras vinculadas a facilitar la adquisición de la ex imprenta Ciccone Calcográfica a un fondo de inversión ligado al ex vicepresidente Amado Boudou, ya condenado y detenido por este caso. La resolución se dictó sin prisión preventiva y alcanzó a siete acusados con embargos de 400 mil pesos para cada uno.