Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones en cada signo del 10 al 15 de diciembre

Se viene una semana para arreglar asuntos pendientes, que va a resultar muy intensa. Hay que tratar de no enojarse, no alterarse y mantenerse con tranquilidad. El martes, el mejor día de la semana, va a llegar un dinero extra. Y será una semana de reconciliación, si es que había problemas de pareja. En tanto, el 3 y el 13 serán los números mágicos, y el color naranja y el azul fuerte serán los colores ideales para este signo .

Aries Horóscopo.jpg Capricornio, Leo y Virgo van a estar muy cerca de Aries para tratar cuestiones amorosas.

Por lo demás, es hora de comprar ropa deportiva y hacer ejercicio. Capricornio, Leo y Virgo son los signos del zodiaco que van a estar muy cerca de Aries para tratar cuestiones amorosas, en tanto las cartas dicen que va a ser una semana muy familiar con varias personas muy queridas cerca. De paso, hay que ir vislumbrando qué quieren hacer para el 2024, así se van acomodando las cosas para encarar el año próximo con todo en orden

El horóscopo de Mhoni Vidente para Tauro

Para los Tauro sale la carta de oro que representa fuerza, poder y determinación, abundancia, estabilidad económica y crecimiento personal. El miércoles será el mejor día, mientras las energías se alinean a favor de los nacidos bajo este signo , que deben seguir estudiando, a pesar de sus conocimientos profundos, para mejorar la cuestión económica. Eso sí, hay que cuidarse en cuestiones hormonales y también los riñones y la vejiga.

Tauro.jpeg Es hora de cambiar los comportamientos negativos para los Tauro.

Hay que tomar agua y hacer ejercicio, además de dormir lo necesario. Los números mágicos serán el 09 y el 14; los colores, el blanco y el azul fuerte. Es hora de cambiar los comportamientos negativos, ponerse a dieta y terminar todo lo que se empieza. Esta semana va a ser de mucho trabajo y de mucho estrés, pero lo van a poder sacar adelante. Por lo demás, Acuario, Virgo y Capricornio se muestran como los signos compatibles, para hablar de amor verdadero o de casamiento.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Géminis

Se viene una semana de juntar a la familia, limar asperezas y quitarse problemas y pleitos del pasado. El mejor día va a ser el lunes, en una semana de mucha intensidad en el trabajo y con exámenes en el estudio. La carta del Géminis es el doble: pensamientos fuertes con doble mentalidad. Los números mágicos, en ese marco, serán el 06 y el 30; los colores: verde y rojo fuerte.

Temporada Géminis.jpg Se viene una semana de juntar a la familia para Géminis.

Es tiempo de tener más comprensión con los que los rodean y un poco más comprensivo frente a las situaciones que no puedan controlar. En lo posible, no hace falta hablar de la vida privada en fiestas de trabajo o de escuela, porque puede volverse en contra. Un amor del pasado estará rondando, y eso será motivo de felicidad. Libra, Acuario y Arias serán signos muy compatibles en esta temporada, en la que se viene un amor, fuerte profundo y verdadero. Y nada de amores prohibidos, que no dejan nada.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Cáncer

La carta del emperador determina que los nacidos bajo el signo de Cáncer son fuertes y determinantes y que siempre logran sus objetivos. El mejor día va a ser el jueves y todo girará en torno a cosas positivas. Las cosas se alinearon y la estabilidad económica va acompañada de una estabilidad mental. No hay que dejar de estudiar, aunque existan los números mágicos, que esta vez serán el 10 y el 28, como el amarillo y el naranja serán los colores.

Signo Cáncer Para Cáncer vienen nuevas propuestas, con invitaciones para vivir en otro país o ciudad.

Vienen nuevas propuestas, con invitaciones para vivir en otro país o ciudad; son momentos de madurez y los signos compatibles van a ser Piscis, Escorpión y Sagitario, para hablar de compromiso. No es tiempo de prestar dinero sino de fortalecer la dignidad y de decirle no al regreso de personas que hacen daño. Mejor, esperar a que lleguen las vacaciones y el mensaje de un whatsapp que llegará por parte de un amor nuevo que les va a dar mucho gusto y alegría.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Leo

Más que nunca va a ser la semana de quienes nacieron entre el 22 de julio y el 22 de agosto. Las cosas se están acomodando. Sólo es cuestión de cuidarse más del estómago y del intestino, aprendiendo a comer mejor. El día viernes que va a ser un día cabalístico, en una semana de reuniones laborales y cambios de puesto. Los números de la suerte van a ser el 02 y el 15; y los colores serán el naranja y el azul fuerte.

LEO.jpeg Las malas vibras son parte del pasado para Leo.

La pesadez va quedando atrás y las malas vibras también. Los signos compatibles van a ser Aries, Sagitario y Libra. Ya no pueden andar con dos o tres al mismo tiempo; es hora de empezar a madurar, crecer y saber qué necesitan para tener esa estabilidad necesaria en cuestiones de sentimientos. Es preciso empezar a saber y entender que son fuertes, poderosos y que van a ser triunfadores.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Virgo

La carta del Loco anuncia estabilidad mental, crecimiento, madurez y reconciliación, para los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Es tiempo de perdonar, pero no de olvidar, para que no se repita el dolor y no cargar con sentimientos ajenos o de culpa por problemas del pasado, sobre todo en cuestiones familiares. Tiempo de pensar en alquien que ya no está y dedicarle una oración, en una semana con el martes como su mejor día.

Virgo.jpeg Estabilidad mental, crecimiento, madurez y reconciliación en el horizonte de Virgo.

Los números 23 y 25 serán los de la suerte; el amarillo y el rojo los colores. Por lo demás, será una semana con exámenes de última hora y con mucho trabajo. En el amor y los afectos, habrá choques con personas sin compatibilidad, pero estarán muy amorosos con personas de Capricornio, Tauro y Géminis, ideales para lograr esa estabilidad amorosa tan deseada, en busca de lograr casamiento y sobre todo formar un hogar nuevo y placentero.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Libra

Llega dinero fácil, pero hay que cuidarse de los enemigos ocultos. El mejor día va a ser el miércoles, en una semana de mucho trabajo en la cual los números mágicos serán el 01 y el 12, con dos golpes de suerte que tendrán en el rojo y el plateado sus colores afines. Mientras, tiempo de buscar un buen corte de cabello.

Libra.jpeg Los Libra deberán cuidarse de los enemigos ocultos.

En cuestiones de sentimientos se avecina mucha prosperidad y estabilidad con sus parejas estables, que van a ser de Acuario, Aries o Géminis. Tres opciones para formalizar una relación estable. Va a ser una semana para ir con el oculista, al dermatólogo o poner el ojo en cuestiones estéticas, a la espera de un crecimiento económico, estabilidad financiera y la llegada de una sorpresa, con viaje en puerta que requiere tener el pasaporte, la visa y todo lo necesario a mano.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Escorpio

Son tiempos de estar arriba, de empezar a crecer y de alejarse de todo lo negativo. No es necesario pensar tantas cosas oscuras del pasado. Va a ser una semana de mucho trabajo, reuniones con gente importante y resolver problemas. Para este signo es el momento de dejar atrás pleitos familiares y de dejarse manejar por otras personas; que con la capacidad propia es suficiente. El mejor día será el lunes, 16 y 18 serán los números de la suerte y el blanco y el verde darán suerte.

escorpio signo año nuevo.jpg Tiempos de estar arriba, de empezar a crecer y de alejarse de todo lo negativo para los escorpiones del zodiaco.

Aparecen nuevas ilusiones de estabilidad económica y un amor nuevo que va a traer la alegría esperada. Estarán llegando muchos momentos en cuestiones de compatibilidad de pareja con alguien de Piscis, Cáncer o Leo. Hay que cuidarse de los problemas de riñón, páncreas o vejiga y tratar de comer bien. Hay que abrir bien los ojos para apoyar a tiempo a un amigo, hermano o familiar que va a tener problemas legales. Recuerden que son los sensuales del zodiaco y siempre están buscando relaciones nuevas para experimentar nuevos deseos.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Sagitario

Llegan soluciones esperadas y estabilidad en cuestiones de pensamiento, economía y salud. Hay que darle tiempo a los problemas para que lleguen las soluciones. Mientras, el jueves será un buen día para comprar ropa y hacer las reuniones pendientes. El 07 y el 11 serán los colores mágicos, y el rojo y el naranja los colores que van a traer crecimiento personal profesional y económico. Una visita al mar y la playa será una buena opción para quemar las energías negativas al calor del sol.

Sagitario.jpeg Los sagitario se enfrentan a horas de soluciones esperadas largamente.

Los signos compatibles con Sagitario van a ser Aries, Leo y Virgo; de alguno de ellos llegará una propuesta de amor verdadero de casamiento o de unión en cuestiones sentimentales. No olviden que Sagitario siempre tiene que sentirse enamorada o enamorado para ser feliz. Y si surge un pleito en el trabajo o una discusión por problemas económicos se trata de no tomarlo tan a pecho y alejarse de esas situaciones para reinventarse y que todo sea alegría.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Capricornio

Los nacidos entre entre el 22 de diciembre y el 19 de febrero tienen que aprovechar todo lo espiritual que hay alrededor. Hay que cuidarse mucho en problemas de estrés, de alteraciones y de enojo. Es tiempo de pensar en las cosas que es necesario resolver mientras puede aparecer un dinero extra, ayudado por los números 08 y 22, el los colores azul y rojos, que transmiten comunicación y fuerza.

Capri.jpeg Una semana para encontrar la razón de vivir, para los Capricornio.

"Vas a encontrar la razón de por qué estás en este mundo y hacia dónde vas", dice Mhoni Vidente, que no es poca cosa. Será el momento de encontrar esa verdad tan anhelada, y una discusión de pareja derivará en el conocimiento de gente compatible, que estará entre Aries, Tauro y Libra. Ahí habrá nuevo aliento para sanar completamente los sentimientos del pasado. Eso sí, por ahora no es tiempo de iniciar un negocio. Es preferible calmarse y disfrutar diciembre, que es completamente placentero por las fiestas.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Acuario

Va a ser una semana de logros y de sentirse felices, aunque sea de mucho trabajo por el cierre anual de balances. Pero se viene un viaje próximo, así que hay que ir preparando las valijas. Habrá compatibilidad con la familia y con gente del entorno, en días de energías acomodadas. El número 17 y el 20, y los colores rojo y verde serán los de la suerte, en una semana de mucha pasión, de amores nuevos fugaces y prohibidos.

Acuario.jpeg Mucho trabajo pero también felicidad para los Acuario.

Pasión aparte, serán días de mucho vicio, alcohol y comidas; así que hay que controlarse un poco. Los signos compatibles serán Tauro, Géminis y Libra, que estarán muy cerca para hablar del amor verdadero. En tanto, no hace falta meterse en problemas ajenos. Mejor dejar que cada uno resuelva su vida, que "no hace falta ser la Madre Teresa de Calcuta", dice Mhoni Vidente. A prestar atención que las cartas dicen que se viene un premio grande y hay que aprovecharlo a manos llenas.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Piscis

El mejor día será el miércoles, para las personas nacidas bajo el último signo del zodiaco. Hay que cortarse el cabello, ponerse ropa nueva, bajar la panza y pensar de manera positiva. Los mejores meses de Piscis son diciembre, febrero y marzo, así que este es el momento. Las energías se están acomodando y será una semana de trabajo y de proyectos nuevos, reacomodando cuestiones de facturas y pagos para entrar en 2024 sin sobresaltos.

piscis signo año nuevo.jpg Es hora de juntar a la familia para limar asperezas para Piscis.

Es hora de juntar a la familia para limar asperezas, con el 21 y el 27 junto con el naranja y amarillo como los números y colores que jugarán a favor. Piscis, Cáncer y Escorpio serán los signos compatibles que pueden traer amores verdaderos y profundos. Son momentos de pensar en casamiento, de compromiso y de madurez. Y a no darle vuelta la cara a las personas poderosas que anden por ahí, que por ese lado pueden venir buenas noticias de prosperidad y progreso.