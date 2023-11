Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones en cada signo del 26 de noviembre al 1 de diciembre

Tiempos místicos de enamorarse, de compartir y de realizarse. El martes 28 se perfila como el mejor día, con el blanco y el naranja como colores de la suerte y el 07 y el 19 los números preferidos . Hay que tratar de relajarse y no estresarse por cosas negativas que se pueden dejar pasar. En cambio, caminar, hacer ejercicio, comer mejor y sobre todo dormir bien van a ayudar.

Tiempos de amores para Aries.

En lo económico, va a llegar una abundancia sorprendente que ayudará a arreglar cosas de la casa. Un amor del pasado andará por ahí, pero hay que dejarlo pasar y confiar en Capricornio, Leo y Virgo para cuestiones de formalidad en la materia.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Tauro

Es el momento de resolver cualquier problema pendiente, mientras se pone atención al cuerpo, dejando de lado el cigarrillo el alcohol y también otras sustancias tóxicas. El 02 y el 33 son los números de la suerte, y el rojo y el naranja los colores. Hay que salir a caminar con los rayos del sol. En cuestiones de pareja, todo va a andar bien. La semana puede traer planes de casamiento, de formar un hogar y de hijos.

Tauro debe poner el foco en el cuidado de la salud.

Libra, Capricornio y Virgo son signos ideales para darle a un Tauro ese equilibrio que tanto necesita para estar un poco más sereno, en un momento de entregarse más a su tiempo y a su cuidado. Ponerse a leer un libro y hacer cosas que puedan disfrutar es un buen camino para evitar las cosas negativas.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Géminis

Son tiempos de nuevos proyectos y contrataciones de personal nuevo, empezando por el lunes, que será el mejor día. Nada de hacerles caso a los chismes ni darle importancia a cuestiones complicadas. Hay que dejar que las cosas empiecen a salir adelante. Estás en el momento de crecer como persona. Los números mágicos son el 04 y el 17 , y los colores, el verde y el rojo.

¿Qué tal apostar un poco a la cultura aprender a arte? Eso será una ayuda para la relajación. Mientras, Virgo, Libra y Acuario serán los signos compatibles. Y se trata de reclamarle a una pareja del pasado, se puede hacer para dejar el enojo atrás. En tanto, sería inteligente poner los sentidos al servicio del crecimiento económico.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Cáncer

El horóscopo para los de Cáncer dice que es hora de brillar y de pensar más en ellos mismos a la hora de buscar ese amor esperado que traerá la felicidad o la sorpresa. Ojo con los problemas hormonales. El jueves 30 será el mejor día, los números mágicos el 15 y el 23, en tanto el violeta y el rojo serán los colores de la suerte.

Hora de brillar y con nuevo look para la gente de Cáncer.

No da para enfrascarse en problemas laborales o con compañeros de escuela. Lo más importante que tiene el signo de Cáncer es ser buen hijo, ser buenos padres y ser buenos amigos, con el consejo ideal a mano para dárselo a los demás. Amores compatibles con Piscis, Géminis y Escorpio y buen momento para cambiar de look y quitarse las malas vibras, para darle espacio a la abundancia estabilidad y crecimiento.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Leo

Cuidado con los malos comentarios, problemas o pleitos. Hay que quitarse los pensamientos de venganza: a reinventarse. Noviembre terminará con más abundancia y estabilidad económica, así que a prestarle atención a los números 10 y 21 y al naranja y al amarillo para mantener la suerte. Además, hay que tratar de transformar completamente todo lo negativo a positivo y quitarse enfermedades y malestares.

Leo ante el desafío de reinventarse.

Hay que transformarse a lo positivo, aunque vuelvan varios amores del pasado. Pero los signos compatibles en estos días van a ser Aries, Sagitario y Escorpio, en este momento de crecimiento y de pareja estable. de paso, una persona de poder se acercará para ofrecer estabilidad económica y crecimiento.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Virgo

A tomar determinación para lograr el dinero que ayude a terminar completamente con esos problemas económicos que vienen de largo y esperar una propuesta nueva de negocio, de trabajo y abundancia. Hay que quitarse esa persona tóxica que les está robando energía y no meterse en problemas. El día mágico va a ser el lunes, con los números 0, 6 y 12 y con un golpe de suerte en el rojo y el plateado.

Las personas tóxicas, cuanto más lejos mejor para Virgo.

Tauro, Acuario y Aries van a estar muy cerca del signo de Virgo para fomentar una relación estable apasionada y sobre todo tener una relación hacia el futuro, mientras van a llegar el equilibrio mental económico y espiritual. Además, estaría bien tratar de encontrar la estabilidad en la naturaleza, para empezar a mover todas esas energías negativas contaminantes.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Libra

Son tiempos de juntarse con la pareja, de relaciones públicas y de crecer en cuestiones personales, mientras se renuevan las energías del entorno. Buen momento para salir a caminar, ejercitar la mente y despejar energías negativas. El jueves es un día cabalístico porque llegará un dinero extra.

Amores prohibidos rondando a los Libra.

El 11 y el 29 serán los números mágicos, y el azul y el rojo intenso los colores. A no dejar pasar las ganas de expresarse y a no guardarse los pensamientos. Hay que decirle a las personas qué necesitan para ser felices. Los amores compatibles para el signo de Libra son Géminis, Acuario y Tauro, mientras se acercan mucho amores prohibidos; casadas o casados. En tanto, se perfila un período de estabilidad económica.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Escorpio

Los Escorpio tienen que cuidar la gente que está alrededor, sin miedo a sus hijos, ni a sus padres: es el momento de aconsejar. El signo está en una semana de realizarse en cuestiones, personales y familiares, y de quitarse problemas del pasado en cuestiones de divorcio, malos amores y malos entendidos. El miércoles será el mejor día de una semana en la que habrá que estar muy concentrados en lo que están haciendo.

Los problemas atrás uy buena vibra para los Escorpio.

Buena vibra para empezar a caminar o hacer ejercicio, con 14 y 20 como los números mágicos, y naranja y verde los colores. Escorpio da salud, protección y estabilidad y quita pensamientos y gente negativos. A cuidarse de los fraudes de las personas que les dicen mentiras. Si van a aceptar un ofrecimiento, que sea real. Cáncer, Piscis y Capricornio son los signos que van a estar más compatibles con Escorpio. De paso, a cuidar tu alimentación; un poco de dieta no vendrá mal.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Sagitario

Es una era de abundancia, estabilidad, crecimiento económico y desarrollo. El lunes 27 será el mejor día, y hay que aprovechar los números 58 y 66 y los colores color rojo intenso y amarillo. Es tiempo de realizaciones con pensamientos positivos. Habrá juntas para cambios en sus proyectos y habrá amores del pasado que los felicitarán. Pero ojo con eso; a buscar gente compatible con la cual estar.

Estabilidad y crecimiento económico para la gente nacida bajo el signo de Sagitario.

Un cambio de look no estaría mal, con perfume y zapatos nuevos, y corte de cabello. Leo, Aries y Piscis van a estar muy cerca de Sagitario para hablar de cuestiones de pasión, de entendimiento y lograr algún tipo de formalidad. Una visita al dentista y al oculista están en la mira, mientras alguien de mucho dinero está por aparecer en escena. Definitivamente están hechos para triunfar y crecer en todos los sentidos.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Capricornio

Semana mágica de pagos, con la llegada de esa abundancia, económica y estabilidad que siempre son bienvenidas. Habrá que quitarse los problemas legales y asuntos pendientes, al mismo tiempo que no hay que cansarse de estudiar. Tal vez llegue un reto por parte de un familiar o alguien muy cercano que haga foco en el cuidado personal. A aprovecharlo, como también hay que aprovechar el martes 28, con los números 05 y 16 y los colores amarillo y naranja a favor.

La suerte jugará a favor de los Capricornio.

Se van a sentir mejor que nunca, con el poder de la buena suerte a favor. Eso sí, mejor no decir nada cuando no haya nada que decir ni meterse en chismes o problemas con parejas del pasado. Eso ya pasó. Hay que cuidarse mucho en cuestiones de pérdidas de celulares, anteojos o carteras. Aries, Géminis y Sagitarios son los que les van a dar la pasión el amor verdadero. En cambio, cuidado también en cuestiones de andar con amores prohibidos, que no dejan nada bueno. Y si los invitan a salir de viaje, la respuesta que sea un sí.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Acuario

Llegan visitas del extranjero y aparece gente importante de otros países, ciudades o estados. Si no hay posibilidad de cumplir con un trabajo, mejor decir ¨no" a quedar mal. Seguir estudiando idiomas es una buena decisión para que se abran puertas. Hay que cuidarse mucho en cuestiones de piel o de cabello, que se está cayendo mucho. Los números mágicos van a ser 28 y 30 el color, el azul fuerte, el blanco y el morado.

Acuario, a prepararse para visitas del extranjero.

Hora de actualizar pasaporte y documentación porque para finales de diciembre se viene un viaje. Por otra parte, las cartas también dicen que los signos compatibles van a ser Géminis, Libra y Sagitario, que van a estar colaborando en cuestiones de negocios y ofreciendo estabilidad formal en cuestiones de pareja. Hay que aceptarlos porque son tiempos de estar con alguien. Por lo demás, van a ser días de abundancia y estabilidad, pero también días de pagos. Eso sí, nada de prestar dinero, auto o lo que sea.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Piscis

Poder, fuerza y determinación para una gran semana, en la que hay que quitarse pensamientos del pasado. Lo que pasó, pasó. Si les viene una oferta en cuestiones de trabajo muy buena para tener más estabilidad económica, adelante,. El jueves será el mejor día, el 09 y el 36 serán los números de la suerte y los colores naranja y blanco serán los que estarán a su favor. Aparte, vienen amores muy compatibles del lado de los Escorpio, Cáncer o Aries.

Los de Piscis tienen una gran semana por delante.

En esos tres signos hay amor verdadero y sobre todo con estabilidad. Va a ser una semana de cierre de mes de mucho trabajo y estrés. Conviene, entonces, tratar de cuidarse mucho en cuestiones de dolor de cabeza, de cerebro o de cuello, bajando la tensión. Salir con gente positiva es un paso para sentirse mejor. Va a ser una semana, por lo demás, de tomar acciones y alejarse de personas tóxicas.