Ni fritos ni revueltos: esta es la manera correcta de cocinar los huevos para aprovechar todos sus nutrientes

Aquí te contamos de qué manera cocinar los huevos para aprovechar todos sus nutrientes. Ojo: para tal fin, no hay que prepararlos fritos ni revueltos.

Ni fritos ni revueltos: la manera correcta de cocinar los huevos y aprovechar todos sus nutrientes

Según un reporte publicado por varios sitios especializados en cocina, los huevos más consumidos a nivel mundial son los de gallina , seguidos por los de pato y ganso. Claro que también se consumen los huevos de codorniz y, en algunos países, los de avestruz y ñandú. En este artículo, te contamos de qué manera cocinar los huevos para aprovechar todos sus nutrientes. Con una advertencia preliminar: no hay que prepararlos ni fritos ni revueltos…

Lo cierto es que, más allá de ser ricos en proteínas, los huevos funcionan en la cocina como uno de los ingredientes más versátiles. De hecho, suelen ser el componente principal de múltiples platos dulces y salados, y una parte imprescindible en muchos otros debido a su propiedad aglutinante.

Para aprovechar todos los nutrientes que proporciona un alimento como el huevo, la manera correcta de cocinarlos es mediante el hervor.

Lo cierto es que, cuando se lo expone a altas temperaturas y con cáscara, las proteínas del huevo logran coagularse sin desnaturalizarse. Así, nuestro cuerpo absorbe los nutrientes de forma simple. Por otra parte, al hervirlo sin agregarse aceites -como sí se hace en preparaciones como huevos revueltos o fritos- su aporte en calorías es menor.

El sitio especializado Cocinista brinda una receta simple a la hora de preparar huevos pasados por agua:

En una olla, se pone el agua a hervir , y, cuando esta llega a su punto de ebullición, se introducen con cuidado los huevos y se dejan durante tres minutos.

. Sabremos si nos han quedado bien si su textura por dentro es gelatinosa, y la clara y la yema están muy poco cuajadas.

La clara empieza a cuajar a 63ºC y la yema a 65ºC, por lo que si usamos una temperatura entre las dos, conseguiremos un huevo con la clara cuajada (aunque no excesivamente dura) y la yema líquida.

con la clara cuajada (aunque no excesivamente dura) y la yema líquida. Por otra parte, este sitio indica que el tiempo de cocción para el huevo duro es de 11 minutos. Así, tanto la yema como la clara quedarán completamente cuajadas. Si nos pasamos de tiempo, la yema quedará menos jugosa.

¿Cuáles son los tips clave para hervir un huevo?