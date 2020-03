Cinthia liquidó a Baclini y dijo que le da asco

Furia total

Indignada por los testimonio de su ex, Fernández recurrió a su cuenta de Twitter y lanzó explosivos mensajes en contra de Baclini por el "diagnóstico" que hizo sobre su personalidad. "Poco hombre, si sos cholulo y me usaste hacete cargo, no me quieras hacer quedar mal a mí, Osho de cabotaje", disparó Cinthia, en el primero de los fuertess mensajes.