¡Cómo creció! Así está Chloe, la hija de 17 años de Horacio Cabak

Protagonista de muchos escándalos, Horacio Cabak no parece tener problema de poner su vida privada enfrente de todos. Sin embargo, esto no es así cuando se trata de sus hijos. El conductor es muy celoso de la intimidad de sus tres hijos, especialmente de los gemelos Alan y Chloé, quién aún son menores de edad.

Horacio Cabak hija 1.jpg

“Mi princesa se bancó la lluvia para disfrutar de Arctic Monkeys y especialmente del gran-di-si-mo show de Lorde. Su cara de felicidad es todo”, agregó Horacio Cabak sobre las fotos junto a su hija.

Cabe recordar que el conductor es padre de tres; Ian, el mayor que tiene 19, y Alan y Chloe, que ambos tienen 17 años.

Y hablando de padre e hijos, el conductor hace poco fue noticia por un mal motivo, ya que recibió fuertes críticas de la madre de Karina La Princesita, quién se enojó por unos comentarios que se hicieron en su programa, La Jaula de la Moda, por la vestimenta de la cantante.

Horacio Cabak hija 2.jpg

“Yo creo que se puede juzgar la ropa. Si no te gusta qué tiene puesto, está todo bien. Ahora ponerse a decir que era gorda, que era fea, que era grasa, todas esas cosas ya están de más. Y lo que más me molestó es que Horacio Cabak, que siempre me pareció un señor, lo vi que se reía. Pero hace un tiempito me di cuenta que hizo público que no era tan señor. De hace un tiempo a esta parte este muchacho cada vez se está yendo más al pasto”, aseguró la madre de la cantante.