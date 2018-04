"Con este equipo podemos salir campeones"

“Tenemos equipo para salir campeones, este puede ser el año, no es zona fácil pero me terminó de convencer el martes en Chile. Nuestra segunda Libertadores puede estar cerca”, lanzó el reconocido periodista, a esta altura una suerte de columnista de lujo de LM Neuquén.

“Después de haber jugado casi media hora con uno menos, con el marco que había ante uno de los equipos grandes de Chile como la U, hay que valorarlo al punto. Racing fue al frente aún con diez y silenció el estadio”, analizó Guille. “La vuelta de Pillud fue positiva pero el abanderado del partido fue Lisandro López con toda su experiencia. Racing mereció ganar. Lautaro y Centurión en cualquier momento te hacen un lío”, agregó el histórico conductor del noticiero de América.

“A Centurión lo quiero en mi equipo, con buena conducta adentro y afuera. A veces sabemos lo que significa cuando no está en el césped. Espero que en ese sentido Racing lo vaya educando... Y dentro de la cancha tiene que entender que es un profesional y no hacerse sacar tarjetas de gusto, como pasa con el Pulpo González. Me parece que el Chacho tiene que tener una charla con ellos”, agregó Andino.

La Academia juega cada vez mejor y su hinchada, con famosos incluidos, se entusiasma.

