En su segmento “Sentime”, Jaitt le habló directamente a Lozano: “Me cuesta, pero prefiero decírtelo yo, a quienes dicen ser tus amigos. Todos lo saben menos vos, pero te lo voy a decir yo misma porque es siniestro”.

"Estabas embarazada, a vos te hablo Verónica Lozano, mirá si te estimo que esperé hasta ahora", arrancó Natacha, y comenzó a relatar el episodio que involucra al marido de la conductora de Telefe.

"Me invitan a una fiesta, en un hotel muy conocido de Puerto Madero. Vos estabas embarazada en ese entonces, de seis meses, por ahí. Llego a esta fiesta, incluso estaba esa Paola Mirando, un par de gatienzos dando vuelta por ahí, como yo", recordó la conductora radial.

“Estamos ahí, llegan “los muchachos”, saludamos (…) ¿Quién aparece? En un departamento privado… tu marido, el “Corcho” Rodríguez. Y que nadie diga lo contrario porque hay testigos y pruebas”, contó.

Antes de generar dudas, Natacha le aclaró a Lozano: “No Vero, quedate tranquila, no me acosté con “Corcho”, obvio que venía a eso. Pero dije: ‘No, tu mujer está embarazada‘. No quiero que por esto me abraces, pero tengo valores”.

Sin embargo, Jaitt dejó entrever que habría existido una infidelidad pero con otra de las presentes. “Verónica Lozano, es hora de separarse. En ese momento no te lo podía decir. Yo no me acosté, pero cuántas mujeres se podrían haber acostado con tu marido, cuántas se están acostando con tu marido“.

