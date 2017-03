La Justicia uruguaya falló por la desaparición y muerte del hijo y de la nuera del poeta durante la dictadura. También fue condenado un ex policía.

Condenan a 30 años a 4 ex militares por matar a la nuera de Gelman

Montevideo

La jueza uruguaya Marcela María Vargas condenó a 30 años de prisión a cuatro ex militares y un ex policía por el homicidio de María Claudia García de Gelman, nuera del escritor argentino Juan Gelman, desaparecida durante la dictadura militar de Uruguay, que duró de 1973 a 1985. Los cuatro militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez y Jorge Silveira y el ex policía Ricardo Medina fueron condenados como “coautores penalmente responsables de un delito de homicidio intencional muy especialmente agravado” de Gelman.